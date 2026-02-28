Leggi il settimanale
Meloni a Bloomberg: "L'Italia ha pagato per i governi instabili"

La presidente del Consiglio si sofferma anche sull'intelligenza artificiale: "La politica si muove troppo lentamente"

"La politica si muove troppo lentamente e l'intelligenza artificiale sta avanzando molto rapidamente. Vedo rischi enormi". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista all'agenzia di stampa economica Bloomberg. "Temo che non stiamo comprendendo molti dei processi che vengono generati. - afferma la premier. - Temo che quando li comprenderemo sarà troppo tardi".

Il tema della stabilità ha fatto completamente la differenza", prosegue la presidente del Consiglio, "abbiamo concentrato le poche risorse che avevamo e tenuto i conti in ordine. Questo in sé è una dichiarazione di serietà.

Abbiamo pagato drammaticamente l'instabilità dei nostri governi", spiega la presidente del Consiglio secondo cui "quando si ha un orizzonte temporale più lungo, ci si può permettere di mettere in atto una strategia senza spendere le risorse necessarie per ottenere risultati immediati", "si ha il tempo di vedere quei risultati".

