"Bulla". Rula Jebreal insulta ancora: odio contro la Meloni

Rula Jebreal continua la sua campagna anti-centrodestra, nello specifico anti-Meloni. La giornalista è stata una delle grandi protagoniste della campagna elettorale, giocando tutte le sue carte per tentare di favorire la sinistra. La paladina dei compagni, infatti, aveva anche tirato in ballo una vecchia storia che riguardava il padre dell'attuale primo ministro, tanto da fare indignare anche pezzi del suo schieramento. Senza pietà, insomma. Ora lo spunto per gettare un po' di fango contro la leader di Fratelli d'Italia è stato offerto dalla vicenda di Roberto Saviano, lo scrittore a processo per diffamazione.

Il solito attacco di Rula Jebreal

Il caso dell'autore di Gomorra ha spinto Rula Jebreal a parlare di bullismo e di censura, con tanto di pesanti addebiti a Giorgia Meloni. "Agendo come un autocrate, il primo ministro italiano coglie ogni opportunità per intimidire e denigrare i giornalisti" , le parole della giornalista su Twitter: "I giornalisti che fanno eco alla sua propaganda vengono nominati ministri della cultura e portavoce del governo... mentre i giornalisti che la denunciano vengono minacciati, vittime di bullismo e censurati" . Un post corredato dal video nel quale il primo ministro critica i giornalisti che l'avevano accusata di non rispondere ad abbastanza domande in conferenza stampa.

Il fango contro il centrodestra