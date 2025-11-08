Meloni: "Con la destra al governo la patrimoniale non vedrà mai la luce"

"Le patrimoniali ricompaiono ciclicamente nelle proposte della sinistra. È rassicurante sapere che, con la destra al Governo, non vedranno mai la luce". Lo scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Proprio ieri il leader della Cgil Maurizio Landini è tornato a proporre un contributo di solidarietà dell'1% dai contribuenti più ricchi.

La sinistra parte subito all'attacco, ma mette in scena il solito ritornello. Il leader del M5S, Giuseppe Conte, punta il dito contro il governo. "Meloni sostiene che sulle tasse il suo governo è quello più rassicurante. Forse per banche e giganti del web americani - scrive sui social -. Se parliamo di famiglie e imprese italiane Meloni ha stabilito il record di pressione fiscale degli ultimi 10 anni, ha aumentato accise, Iva. Tutto. Le ho anche consegnato un libro sulle tasse che hanno aumentato, lo ha letto? Di fronte a 25 miliardi di tasse che si son mangiati il potere d'acquisto pensa di cavarsela buttandola in caciara e dando 2 euro al mese ai lavoratori?".

Nicola Fratoianni di Avs replica dai microfoni di Skytg24 replica alla premier: "La presidente del Consiglio ci dice via tweet che è rassicurante sapere che con la destra al governo non ci saranno mai patrimoniali. Io dico che non è per niente rassicurante che con la destra al governo aumentino le persone in povertà, aumentino - come è successo tra il 2023 e il 2024 - di 1 milione gli italiani che rinunciano a curarsi perché non se lo possono più permettere. Come non è assolutamente rassicurante sapere - prosegue il leader di SI - che gli stipendi della maggioranza degli italiani in questo Paese, unico caso in Europa, da trent'anni sono sostanzialmente fermi o vanno indietro, mentre il costo della vita continua ad aumentare".

"Meloni scrive che 'con la destra al governo mai patrimoniali'. La realtà è che il governo Meloni ha aumentato la pressione fiscale al 42,8%. Chi paga? Sempre gli stessi: lavoratori e pensionati", tuona il deputato di Avs e co portavoce dei Verdi, Angelo Bonelli. La destra difende i ricchi e ha abbandonato i poveri, che anno dopo anno sono sempre più poveri. La povertà assoluta in Italia ha raggiunto la cifra scandalosa di 5,7 milioni di persone. E con il governo Meloni le persone che hanno rinunciato a curarsi sono arrivate a 1,3 milioni, passando da 4,5 milioni a 5,8 milioni. In Italia ci sono 62 super-ricchi con un patrimonio complessivo di 200 miliardi di euro. Perché chi è super-ricco non deve dare un contributo per sostenere la sanità pubblica e aumentare stipendi e pensioni che sono tra i più bassi in Europa? Noi siamo dalla parte dei poveri e del ceto medio.

Meloni è dalla parte dei super-ricchi e difende un sistema che è sempre più ingiusto dal punto di vista sociale. Del resto, lei ha già detto no - insieme a Trump - alla tassa minima globale sulle grandi multinazionali".