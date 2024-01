Caso Mes, Meloni interrogata davanti al Gran Giurì

Dopo Giuseppe Conte, oggi è toccato a Giorgia Meloni recarsi davanti al Giurì d'onore di Montecitorio. L'udienza odierna, tenuta presso la Biblioteca del presidente della Camera dei Deputati è stata resa necessaria dopo che nelle scorse settimane il capo politico del Movimento Cinque Stelle aveva richiesto ufficialmente a Lorenzo Fontana di accertare quelle che lui aveva definito " menzogne denigratorie " dell'attuale presidente del Consiglio sulle modalità passate riguardanti l'istituzione del Mes tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 (governo Conte 2) per " ristabilire la verità dei fatti e ripristinare l'onore minato ". Meloni ha raggiunto la sede parlamentare alle ore 12 in punto; l'incontro è durato poco più di un'ora.

L'intero dibattito è stato originato dal discorso che Giorgia Meloni aveva tenuto lo scorso 13 dicembre sia alla Camera sia al Senato, in visto del successivo Consiglio europeo di metà mese a Bruxelles, quando - a proposito della ratifica del Mes - il presidente del Consiglio aveva dichiarato: " Lo ha fatto il governo Conte, lo ha fatto senza mandato parlamentare e il giorno dopo essersi dimesso, quando era in carica solamente per gli affari correnti, dando mandato a un ambasciatore, firmato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, senza che ne avesse il potere, senza dirlo agli italiani e con il favore delle tenebre ". La premier aveva anche mostrato in Aula il fax con cui l'allora ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, il 20 gennaio del 2021, diede istruzioni all'ambasciatore a Bruxelles di sottoscrivere le modifiche al Meccanismo. Immediatamente dopo il discorso del capo del governo si era scatenate diverse polemiche, con Conte che era arrivato addirittura ad autoinvitarsi alla festa di Atreju per potere dibattere proprio sul Fondo salva Stati.

La commissione di indagine ad hoc che ha interrogato sia Conte sia Meloni è presieduta da Giorgio Mulè, di Forza Italia, che ha confermato che non si terranno altre udienze su questo caso. Insieme a lui, ci sono i deputati Fabrizio Cecchetti della Lega (con il ruolo di segretario), Filiberto Zaratti di Alleanza Verdi e Sinistra, Alessandro Colucci di Noi Moderati e Stefano Vaccari del Partito democratico. Per chiari motivi di imparzialità, non sono presenti nel gruppo incaricato membri né del M5s né di Fratelli d'Italia. Il Giurì d'onore, secondo l'articolo 58 del regolamento della Camera, dovrà comunicare la propria decisione all'assemblea entro il 9 febbraio, senza nessuna discussione o votazione successiva e senza nessuna ipotetica sanzione. La "sentenza" non comporterà quindi alcune "pena", ma mirerà soltanto ad accertare la verità dei fatti riportati dal deputato trascinato davanti all'organismo di Montecitorio, in questo caso il presidente del Consiglio.