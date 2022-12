Meloni leader anche sui social. Calenda, Conte e Letta perdono consensi

Nel 2022, una valutazione sul gradimento politico non può che passare anche dall'analisi social, dove quest'anno si trovano due netti punti di rottura, che sono la caduta del governo Draghi e le votazioni del 25 settembre. Osservando i macrodati dell'anno che si sta chiudendo forniti da La Stampa, non può che emergere nel complesso una crescita elevata di Giorgia Meloni su ogni piattaforma social nella quale il premier è presente. Il presidente del Consiglio, come prevedibile, domina quasi tutte le classifiche ma a crescere sono tutti i leader del centrodestra.

Silvio Berlusconi è il leader politico che ha registrato la migliore performance in assoluto sui social in questo 2022. Il video d'esordio del Cavaliere sul social interamente dedicato ai giovanissimi ha segnato numeri straordinari, oltre 10milioni di visualizzazioni, 694mila like e 43 mila commenti. Numeri incredibili che si accompagnano a una crescita del +25mila percento su TikTok.

Giorgia Meloni, in numeri assoluti, è quella che invece è cresciuta di più considerando le principali piattaforme social, guadagnando oltre 2 milioni di follower da luglio a dicembre. Ma resta Matteo Salvini il leader politico con il maggior numero complessivo di follower, circa 9milioni e mezzo distribuiti su tutte le piattaforme. In generale, tutti i leader politici sono in crescita per numero di follower e solo Giuseppe Conte ha subito una flessione, in particolare su Facebook e Instagram, dove ha un saldo negativo tra il primo e il secondo semestre dell'anno. Comprensibilmente, è Giorgia Meloni il leader con la crescita percentuale più alta su tutti i social ma salta all'occhio un ottimo +19% di Silvio Berlusconi su Instagram.

Giuseppe conte, però, può in parte consolarsi con il sentiment digitale, che lo vede appaiato a Giorgia Meloni con il 40% di quote positive. Diverso è il discorso per Enrico Letta e per Carlo Calenda, che invece sono gli unici due leader che registrano un sentiment social negativo, con una flessione di 4 punti percentuali tra il primo e il secondo periodo dell'anno. In numeri fin qui esposti dimostrano che sempre di più i social sono in grado di fornire uan fotografia realistica e accurata del mondo reale, anche e soprattutto quando si tratta di analizzare l'andamento del sentiment politico.