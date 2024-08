Meloni è il leader più amato, Schlein scivola in quarta posizione

Ascolta ora 00:00 00:00

Giorgia Meloni piace agli italiani. Nonostante la continua e costante campagna denigratoria delle opposizioni, che ama tanto picconare la credibilità del governo in carica, agli italiani il presidente del Consiglio piace. È quanto emerge dallo studio elaborato, in esclusiva per Adnkronos, da Vis Factor - società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico - tramite Human, la propria esclusiva piattaforma di web e social network sviluppata interamente con algoritmo a base semantica italiana. Sui social network, il sentiment positivo per il premier è ancora molto alto e supera il 57.5%.

Un risultato che non stupisce anche in considerazione del risultato ottenuto da Meloni alle consultazioni delle elezioni Europee, quando lei e il suo partito hanno ottenuto più voti di chiunque altro. Ma subito alle spalle del presidente del Consiglio, che è leader di Fratelli d'Italia, si piazza un altro leader di centrodestra, Antonio Tajani, che è anche vicepremier, il cui consenso social è del 55.90%. Regge in terza posizione, nonostante i tumulti del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che ha un sentimento positivo del 55.33%. Niente da fare per Elly Schlein che resta alle spalle del leader del M5s con una percentuale di gradimento del 54.75%. Sulla base dati di Vis Factor scivola indietro anche Matteo Salvini, con un gradimento del 51.20%.

Antonio Tajani, che nella classifica del gradimento si piazza alle spalle di Meloni per quanto concerne i leader, guida quella dei ministri dell'attuale governo come titolare della Farnesina. Subito dietro di lui si posizionano il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti con il 55.11%, il titolare dell'Interno Matteo Piantedosi con il 54.76%, il responsabile dell'Ambiente Gilberto Pichetto con il 54.2% e Adolfo Urso, a capo delle Imprese e del Made in Italy, con il 52.66%. Risultati di tutto rispetto per alcuni dei ministri chiave di questo governo, per i quali l'opinione pubblica rimostra di essere ampiamente divergente rispetto a quello che le opposizioni tentano di raccontare con una narrazione viziata.

I provvedimenti messi giù dal governo nei primi due anni di attività permettono ai componenti di questo esecutivo di mantenere la fiducia degli italiani: il programma elettorale presentato nel 2022 non è stato ancora completato, la strada è ancora lunga ma le riforme e le soluzioni per migliorare il Paese, come si evince, piacciono.