"Dialogo su partenariati in settori chiave". Meloni accoglie Milei

Il presidente dell'Argentino, Javier Milei, ha incontrato questo pomeriggio a Palazzo Chigi il capo del governo italiano, Giorgia Meloni, per un incontro già fissato nelle scorse settimana. Dopo quella con Papa Francesco di ieri, l'udienza di oggi - durata un'ora - ha fatto seguito a un altro cruciale appuntamento: la tappa al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presente il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. Quest'ultimo incontro è durato circa mezz'ora e, tra le altre cose, è stato sollecitato il rapporto Ue-Mercosur (il mercato comune dell'America meridionale). Il faccia a faccia tra la premier e l'inquilino della Casa Rosada è durato circa un'ora. Al passaggio del corteo di auto della delegazione che lo accompagnava nell'appuntamento istituzionale a Chigi, Milei è stato acclamato da un gruppetto di suoi sostenitori che si erano radunati da qualche ora sul marciapiede di fronte a Piazza Colonna, dove nel frattempo decine di turisti e curiosi si sono fermati per vederlo uscire dalla sede del governo.

Uno scambio di cortesie e complimenti ha caratterizzato l'inizio dell'incontro. Milei, prima di essere ricevuto dalla premier, ha detto che " siamo d'accordo su molte cose ", parlando del capo dell'esecutivo come " una personalità affascinante ". Del resto, l'inquilina di Palazzo Chigi è stata la prima leader europea a congratularsi con lui dopo la vittoria nel voto di novembre 2023. " Oggi ho accolto a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica Argentina, Javier Milei - ha scritto subito dopo il faccia a faccia odierno Giorgia Meloni sul proprio profilo X (ex Twitter) -. Un incontro positivo nel quale abbiamo dialogato sullo sviluppo di nuovi partenariati in settori chiave per le nostre economie come l'energia, le infrastrutture e l'agroalimentare. Italia e Argentina vantano un profondo legame storico e culturale - conclude il presidente del Consiglio - che auspichiamo possa proseguire per una rinnovata cooperazione in diversi ambiti ".

