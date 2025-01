Fratelli d'Italia al 30%. Meloni: "Gli italiani sono con me"

Ascolta ora 00:00 00:00

“Non guardo spesso i sondaggi” ma questa volta, sembra dire, faccio un’eccezione. Giorgia Meloni torna a parlare e lo fa con il supporto dei numeri che certificano, per l’ennesima volta, la fiducia incrollabile dei suoi elettori. Sondaggi alla mano, il presidente del consiglio lancia un messaggio alla sinistra mediatica e politica: le vicende giudiziarie che hanno coinvolto il governo non sembrano influenzare l’opinione dei cittadini che, al contrario, continuano a preferire l’operato dell’esecutivo.

"Non guardo spesso i sondaggi. Non perchè non siano importanti, ma perchè penso che il miglior modo per ottenere fiducia sia lavorare ogni giorno con serietà e determinazione” , esordisce la premier nel suo profilo social ufficiale. Tuttavia, continua, è difficile non notare un dato: “Nonostante gli attacchi gratuiti quotidiani e i tentativi di destabilizzare il Governo, il sostegno degli italiani rimane solido” . Il riferimento è ovviamente al caso Almasri che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati personalità di spicco del governo Meloni. A finire nel mirino dela Procura di Roma, oltre alla stessa Meloni, anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, quello della Giustizia Carlo Nordio e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

Poco importa. L’offensiva delle toghe, riprendendo le parole di Palazzo Chigi, non incide sull’opinione favorevole degli elettori. Come si può facilmente notare dalla rilevazione firmata Istituto Piepoli, pubblicata su Il Giornale, i numeri sorridono all’esecutivo. Soprattutto in coincidenza del video-messaggio nel quale Meloni annunciava di avere ricevuto un avviso di garanzia per i reati di peculato e favoreggiamento, in seguito alla denuncia presentata dall’avvocato Luigi Li Gotti. Insomma, dopo la comunicazione di iscrizione inviata dal procuratore Francesco Lo Voi, Fratelli d’Italia – stando alla rilevazione Piepoli – ha aumentato il suo consenso passando dal 30% al 30,5% dei voti.

Un balzo in avanti che non è passato inosservato dalle parti di Palazzo Chigi.

Per me, questo significa una cosa sola: che il lavoro che stiamo facendo per difendere l'interesse nazionale, creare opportunità per le nostre imprese e rafforzare la nostra Nazione è quello giusto”

“Grazie per la fiducia. Io vado avanti, come sempre, a testa alta"

, scrive la premier sui social., conclude la leader di Fratelli d’Italia.