Meloni: "Prima di noi poliziotti offesi e malmenati". E Magi viene espulso dall'Aula

Ascolta ora 00:00 00:00

Diversi i ministri presenti nell’Aula della Camera, seduti ai banchi del governo, per il question time con la partecipazione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. A un certo punto, durante la seduta, un "fantasma" si aggira per l'emiciclo. È il deputato Riccardo Magi (+ Europa), che viene prontamente espulso dall'aula dal presidente Lorenzo Fontana.

Disagio giovanile

"È mia intenzione istituire a Palazzo Chigi un gruppo di lavoro per affrontare la questione del disagio giovanile. Lo ha detto la premier rispondendo a un interrogazione di FdI sulle ulteriori iniziative che il Governo abbia assunto o intenda assumere per intercettare e contrastare in tempo le cause dei fenomeni legati al disagio giovanile. "I nostri figli - ha detto la premier Meloni - crescono in mondo completamento diverso da quello che abbiamo conosciuto, la nostra generazione è la prima che cresce figli completamente digitali, e a volte io mi sento un po disarmata perché non sono certa di comprendere fino in fondo i rischi che mia figlia corre".

Israele

"Non abbiamo condiviso diverse scelte e non condividiamo le recenti proposte del governo israeliano e non abbiamo mancato di dirlo ai nostri interlocutori, consapevoli come siamo che non è stato Israele a iniziare le ostilità e che c’era un disegno alla base dei disumani attacchi di Hamas e la crudeltà rivolta agli ostaggi", ha detto la presidente del Consiglio rispondendo ad Angelo Bonelli (Avs). ''Resto convinta - ha aggiunto la premier - che bisogna partire dal piano di ricostruzione proposto dai paresi arabi. È verso questo obiettivo che il governo continua a impegnarsi, lavorando con i leader della Regione, con i nostri partner europei, con gli Stati Uniti. Lo faremo mantenendo con tutti un dialogo aperto, franco, se necessario anche critico. Ed è esattamente per questo che non è nell'intenzione del governo italiano richiamare l'ambasciatore italiano in Israele".

Sicurezza territori

"Sono felice di annunciare che il Governo ha disposto l’invio di oltre 13.500 unità tra carabinieri, poliziotti e finanzieri per potenziare la sicurezza nei territori ai quali si aggiungono circa 3.000 vigili del fuoco", ha detto Meloni rispondendo ad una domanda in merito alle iniziative a tutela delle forze dell’ordine e del comparto del soccorso pubblico.

Italia-Germania

"Con l’avvio del mandato del cancelliere Merz - ha detto Meloni - abbiamo già iniziato a confrontarci su come Italia e Germania, le due principali potenze manifatturiere d’Europa, possano insieme dare un contributo concreto al rilancio della nostra base industriale, in primis del settore dell’auto. È un dialogo già avviato, rispetto al quale sono molto fiduciosa".

Clima e motore elettrico

"Continuiamo a ritenere sbagliato sul piano industriale ma

anche sul piano geopolitico perseguire unicamente la transizione verso l'elettrico, le cui filiere oggi sono in gran parte controllate dalla Cina". La premier lo ha detto rispondendo ad un'interrogazione di Forza Italia.