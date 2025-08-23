Meloni rinvia viaggio nell'Indo-Pacifico per seguire la crisi in Ucraina

Ora è ufficiale. Il viaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell'Indo-Pacifico è stato rinviato a data da destinarsi, a causa degli impegni legati al processo di pace sull'Ucraina.

Il viaggio sarebbe dovuto iniziare domenica 31 agosto con una prima tappa a Dacca, in Bangladesh per poi proseguire verso Singapore dove si sarebbe fermata per due giorni. Il 3 e 4 settembre Meloni sarebbe dovuta andare ad Hanoi, in Vietnam e poi a Seul, capitale della Corea del Sud dove sarebbe rimasta il 5 e 6 settembre. Il tour asiatico si sarebbe dovuto concludere con la visita all'Expo 2025 di Osaka il 7 settembre e con un'ultima tappa a Tokyo il giorno successivo.

Le difficoltà della comunità internazionale nell'organizzare un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky hanno costretto il presidente del Consiglio italiano a rimandare il viaggio. Una decisione che era nell'aria visto che, al rientro da Washington, Giorgia Meloni avrebbe lasciato intendere che era sua intenzione non partire proprio perché fortemente impegnata, come tutti gli altri leader europei che hanno incontrato il presidente Donald Trump, a trovare una soluzione che consenta di porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina iniziata tre anni fa.

Nel frattempo Meloni, attualmente, sta trascorrendo le vacanze insieme alla famiglia, con la figlia Ginevra e l'ex compagno Andrea Giambruno, in Puglia e più precisamente in Valle d'Itria.