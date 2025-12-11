Meloni: "Sappiamo di essere dalla parte giusta della storia"

Il gotha dei conservatori europei si è trovato a Roma per la Margaret Thatcher dinner organizzata dalla fondazione New Direction, il think tank della famiglia dei Conservatori europei (Ecr), nel centesimo anniversario della nascita della lady di ferro. Ministri, europarlamentari, giornalisti, personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport e un’ospite d’eccezione, Giorgia Meloni, hanno partecipato alla serata all’Acquario Romano nel quartiere Esquilino di Roma.



La premier ha ritirato la statuetta del Leone, simbolo di New Direction, pronunciando un breve discorso di fronte alle quasi trecento persone presenti in sala.

“Siamo dalla parte giusta della storia” ha spiegato la premier ricordando i valori conservatori, citando Roger Scruton e salutando sua moglie presente in sala. “Essere conservaltri significa difendere ciò che si ama. Si ha paura delle altre identità solo se non si sa chi si è”.

La premier ha poi aggiunto che “c’è tanto lavoro da fare e da dimostrare per essere al livello di Margaret Thatcher. Mi considero il soldato di un’idea”. Eppure la sensazione in sala è che il paragone tra Giorgia Meloni e Margaret Thatcher sia sempre più evidente su tanti temi a cominciare dal coraggio umano e politico delle due leader conservatrici. Oltre alla premier sono stati premiati lo storico e filosofo francese Remi Brague, il direttore di “The Spectator” Michael Gove, la leader dell’opposizione bielorussa Sviatlana Tsikhanouskaya. Inoltre il golfista Jack Nicklaus, il fondatore & CEO of Angel Neal Harmon e l’attore Neal McDonough.La serata è stata aperta dalle parole del presidente di New Direction Nicola Procaccini che nel suo discorso ha tributato Charlie Kirk. Tanti gli ospiti presenti tra cui il presidente del Senato Ignazio La Russa, il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, i ministri Ciriani e Foti, il vicepresidente del parlamento Ue Antonella Sberna. In sala anche il capo delegazione di Fratelli d’Italia al parlamento Ue Carlo Fidanza e il segretario generale dell’Ecr Antonio Giordano. Tra gli stranieri Patryk Jaki, Co-Chairman del Gruppo ECR, Roberts Zīle, MEP, Vicepresidente del Parlamento europeo (LV), Marion Marechal, George Simeon. La Margaret Thatcher Awards è stata un riconoscimento dedicato a personalità che, con il loro operato, hanno contribuito a interpretare, promuovere e rafforzare i valori e le idee del pensiero conservatore. Alla fine dell’evento è stata distribuita anche la nuova rivista “New Direction review” curata da Vincenzo Sofo con contributi di importanti autori Italiani e stranieri. La prima edizione della Margaret Thatcher Awards Night è stata una scommessa vinta con una serata che ha dimostrato non solo l’attivismo dei conservatori ma il fatto che il futuro appartiene al mondo conservatore.