Guerra tra mozioni, due telefonate Meloni-Schlein su Gaza

Due lunghi colloqui telefonico sono intercorsi tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. La segretaria del Partito Democratico avevo richiesto, in un'intervista al Corriere della Sera, aveva annunciato l'intenzione di rivolgersi al presidente del Consiglio per affrontare la crisi a Gaza; e oggi le due leader di partito si sono sentite al telefono. Tra gli argomenti affrontati nel corso delle telefonate ci sono le mozioni sulla guerra in Medio Oriente che devono essere votate oggi alla Camera dei Deputati. Nell'Aula di Montecitorio è in corso infatti la discussione delle mozioni. In rappresentanza del governo c'è quella firmata dal viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli; per la maggioranza parlamentare, quella unitaria con Andrea Orsini (Forza Italia). Opposizioni invece in ordine sparso, con una mozione ciascuno che è stata presentata dal Pd (prima firmataria Schlein), dal Movimento Cinque Stelle (primo firmatario Silvestri), da Azione con Ettore Rosato, da Italia Viva con Davide Faraone, da Alleanza Verdi Sinistra con Nicola Fratoianni. La stessa segretaria dem è poi intervenuta alla Camera: " Chiediamo al governo una iniziativa forte. L'Italia faccia al sua parte, forte della sua tradizione diplomatica per riprendere la strada indispensabile della pace ". Schlein ha poi aggiunto: "Serve una missione internazionale di interposizione a Gaza, che coinvolga i Paesi arabi, sotto l'egida delle Nazioni unite" , perché " quello che stiamo vedendo sul popolo palestinese è una punizione collettiva, una risposta del tutto sproporzionata ".

Schlein aveva affermato sul quotidiano di via Solferino: " La situazione è più che drammatica: bisogna fermare Netanyahu e l'attacco a Rafah per evitare un'ulteriore ecatombe oltre alla strage di civili che è già in corso da troppe settimane a Gaza. Serve un cessate il fuoco immediato, lo chiediamo da mesi - ha detto il capo politico dei dem -. Chiamerò Giorgia Meloni perché è necessario che il governo si attivi. Non abbiamo visto fin qui un'iniziativa diplomatica e politica all'altezza della tradizione italiana e occorre che l'Italia invece faccia la sua parte per porre fine a questo massacro di civili e per riprendere un dialogo sulla soluzione politica dei due popoli due Stati ". Per poi aggiungere: " Se il governo mette in campo un'iniziativa per la pace in Medio Oriente noi ci siamo ". Questa mattina a Radio1, poi, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, aveva parlato di " reazione a questo punto sproporzionata " da parte di Israele. " Ci sono troppe vittime che non hanno nulla a che fare con Hamas ", ha detto il vicepresidente del Consiglio.