Meloni si congratula con Bucci: "Fiducia al centrodestra unito"

Grande soddisfazione nel centrodestra per la vittoria di Marco Bucci alle elezioni regionali in Liguria. Con pochi seggi da scrutinare, il sindaco di Genova ha superato il rivale di centrosinistra Andrea Orlando. Giorgia Meloni ha scelto i social network per congratularsi con il suo candidato: "Congratulazioni a Marco Bucci per la vittoria alle elezioni regionali in Liguria! Ancora una volta, il centrodestra unito ha saputo rispondere alle aspettative dei cittadini, che confermano la loro fiducia nelle nostre politiche e nella concretezza dei nostri progetti".

Il presidente del Consiglio ha elogiato il lavoro di Bucci a Genova, certa che si ripeterà anche alla guida della Regione fino a qualche mese fa presieduta da Giovanni Toti, finito al centro di un'inchiesta per corruzione e costretto alle dimissioni. La Meloni ha aggiunto nel suo messaggio: "Con la sua guida, la Liguria potrà contare su un amministratore capace e determinato, pronto a lavorare instancabilmente per il bene di tutti i liguri. Avanti, insieme, con la stessa dedizione che guida la nostra azione in tutta Italia".

La Meloni si è spesa in prima persona per la candidatura di Bucci, presenziando alla chiusura della campagna elettorale al fianco degli altri leader della coalizione. Intervenuta sul palco della kermesse del centrodestra, la leader di Fratelli d'Italia aveva speso parole importanti per Bucci, definito "l'uomo migliore" per la Regione: "Fino a qualche settimana fa la sinistra già cantava vittoria. Noi ci siamo ritrovati ad attraversare una situazione difficile, il centrosinistra pregustava una vittoria schiacciante, poi sono tornati a fare i conti con la realtà. E la realtà è che il centrodestra ha portato nella regione Liguria, lo sviluppo.

"È osceno, noi siamo fieri di lui"

Noi siamo una coalizione compatta, siamo insieme non perchè condividiamo un nemico". La Meloni aveva colto l'occasione per stigmatizzare gli attacchi rivolti a Bucci per i suoi problemi di salute: