Regionali in Liguria, gli exit poll in diretta. Bucci al 49%, Orlando staccato di due punti

Dopo una breve ma serrata campagna elettorale, si sono chiuse le urne in Liguria, una Regione tornata al voto con un anno di anticipo in seguito alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto l'ex presidente Giovanni Toti. Al momento, l'affluenza è al 46% e si attesta in calo rispetto a cinque anni fa quando votò il 53,5%.

Dai primi exit poll di Opinio-Rai, con un campione del 92%, risulta che in testa è il candidato del centrodestra. L'attuale sindaco di Genova Marco Bucci, sostenuto da FdI, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Udc, Alternativa Popolare e da due liste civiche, ottiene tra il 47% e il 51%. L'ex ministro Pd Andrea Orlando, candidato del centrosinistra sostenuto da Pd, M5S, Avs e da tre liste civiche, è dato tra il 45,5% e il 49,5%. Anche secondo gli Istant Poll diffusi da La7 (copertura dell'85%) durante la maratona del direttore Enrico Mentana, il sindaco di Genova Bucci è in testa con una percentuale tra il 46 e il 50% contro il 45-49% attribuito al candidato del centrosinistra Orlando. La prima proiezione della Rai, con una copertura del 6%, attribuisce a Bucci il 49,8% e il 46,5% a Orlando, mentre la prima proiezione di La7 (copertura dell'8%) dà Bucci al 49% e Orlando al 47,5%.

In terza posizione con appena l'1% si colloca Nicola Morra, l'ex parlamentare del Movimento Cinque Stelle, candidato della lista Uniti per la Costituzione e che ha fatto parlare di sé più per le frasi irrispettose sulla malattia che ha colpito il candidato del centrodestra più che per il suo programma politico. "Bucci è malato oncologico come Santelli: chi lo vota deve esserne consapevole'" , aveva detto Morra nel corso di un'intervista rilasciata al Foglio. Se effettivamente la sfida dovesse finire con una vittoria del centrodestra, si tratterebbe dell'ennesima sconfitta alle Regionali dell'alleanza giallorossa imperniata dal duo Pd-M5S. Unica eccezione la vittoria della pentastellata Alessandra Todde in Sardegna. Ma non solo. Visto e considerato lo scarto minimo tra le due coalizioni è assai probabile che l'esclusione dei renziani voluta da Giuseppe Conte può aver fatto la differenza. Il leader del M5S, infatti, non ha voluto né che Italia Viva si presentasse con il suo simbolo né che alcuni suoi esponenti venissero candidati all'interno di una lista civica riformista. I renziani, infatti, negli ultimi cinque anni, hanno sostenuto il sindaco Marco Bucci e addirittura esprimevano un assessore all'interno della sua giunta.

Il "salto della quaglia" aveva spaccato Italia Viva e alcuni esponenti locali, in dissenso con la scelta di Matteo Renzi di sostenere Andrea Orlando, aveva lasciato il partito per passare con il centrodestra. Renzi, alla fine, lasciato fuori dalla coalizione di centrosinistra, ha lasciato libertà di voto. La Liguria, inoltre, è terra dello scontro dentro il M5S tra il leader Conte e il fondatore Beppe Grillo