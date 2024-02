La Meloni sotto attacco, la sinistra in silenzio

"Intollerabile serie di manifestazioni di violenza" . Oggi si è mosso

per condannare gli attacchi di cui è oggetto il premier

Mattarella, durante in incontro al Quirinale con un gruppo di studenti, ha espresso la sua solidarietà al presidente del Consiglio, bersaglio di "insulti, volgarità di linguaggio, interventi privi di contenuto ma colmi di aggressività verbale, perfino effige bruciate o vilipese" . L'ultimo episodio risale a due giorni fa in occasione della commemorazione per la morte di Valerio Verbano, militante della sinistra extraparlamentare ucciso nel 1980. Durante il corteo è stato bruciato un manichino di Giorgia Meloni. Pochi giorni prima a Torino, durante un corteo pro Palestina organizzato da Centri sociali e dall'estrema sinistra, alcuni manifestanti hanno dato fuoco ad una gigantografia della premier. Poco dopo il presidente del Senato Ignazio La Russa ha telefonato alla Meloni per esprimerle solidarietà e non ha nascosto la propria delusione per il silenzi da parte dell'opposizione, colpevoli di non aver detto nulla sulle gravi esternazioni dell'istrionico governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca.