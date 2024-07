"Avanti le priorità condivise...". Schlein punta sull'accozzaglia del campo largo

Ascolta ora 00:00 00:00

Festa dell'Unità in Romagna per Elly Schlein, che questa sera prenderà parte alla kermesse sul Bidente. Tra i partecipanti il tema più discusso è indubbiamente la possibilità di un campo larghissimo che abbracci tutte le opposizioni dell'attuale maggioranza, un'impresa pressoché impossibile che Elly Schlein, Giuseppe Conte, Matteo Renzi e altri sembrano agognare solo per questione numerica. Che i temi politici non siano condivisi è noto ma questo non sembra interessare ai leader, che puntano solo alla quantità.

" Io credo che se mettiamo avanti le priorità condivise abbiamo già dimostrato nelle amministrative di qualche settimana fa che si possono ottenere risultati straordinari. Ricordo che abbiamo vinto in sei capoluoghi di regione al voto su sei ", ha detto il segretario del Partito democratico, convinta che in caso di " una candidatura credibile, un progetto coerente e condiviso con le priorità chiare su quello che c'è da fare per questa regione, si può fare ". Giuseppe Conte e Matteo Renzi sono quanto di più distante vi sia in politica e l'ha dimostrato anche l'esperienza del governo Conte II, pertanto quello che stanno tentando sembra essere più che altro un accanimento terapeutico dettato dalla disperazione.

Sull'onda di quanto accaduto in Francia, le opposizioni sono convinte di replicare un accozzaglia di partiti per vincere eventuali future elezioni. Ma la Francia, proprio a causa della strategia kamikaze di Emmanuel Macron, attualmente è ingovernabile e il voto non rispecchia la volontà popolare. Renzi sembra pronto a sotterrare l'ascia di guerra e a tornare in una grande coalizione dopo il fallimento del Terzo Polo con Carlo Calenda, che qualcuno vorrebbe trascinare nel mucchio.

Il senatore toscano si è detto già disponibile alle interlocuzioni: " Se qualcuno chiede ad altri una scomunica sul passato, non l'avrà mai... È inutile rivangare il passato, ognuno mantiene le proprie idee su ciò che è accaduto e ora bisogna guardare al futuro. Il ragionamento che fa la Schlein che mi sembra intelligente politicamente è parlare di presente e di futuro ".

questa maggioranza di governo ha bisogno di avere un'alternativa e l'alternativa la fai mettendo tutti insieme, sennò non gliela fai... Qui è il bivio

Sostenendo la tesi, già smentita, che la maggioranza di governo non sia unita, Renzi ha aggiunto: "