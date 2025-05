"Mettitelo in testa", "Avete fallito". Scoppia lo scontro in studio tra Friedman e Di Battista

Ascolta ora 00:00 00:00

È la vigilia del vertice di Istanbul: Vladimir Putin accetterà di sedersi al tavolo con Volodymyr Zelensky o farà saltare tutto? Le sorti di un accordo per la pace sono nelle mani dello zar, che dovrà dimostrare di essere davvero intenzionato a seguire la via diplomatica per arrivare a una soluzione e far cessare le armi. Su questo punto è nato un acceso scontro tra Alan Friedman e Alessandro Di Battista, che hanno due opinioni completamente differenti sia sulla natura e sul corso della guerra sia sulla postura occidentale nei confronti della Russia.

Nello studio di Dimartedì, programma in onda su La7, è scoppiato un botta e risposta tra i due. Da una parte il giornalista ha fatto notare che Putin è chiamato ad accettare il dialogo con Zelensky altrimenti sarà svelato e confermato il suo bluff; dall'altra l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle ha criticato la narrazione dell'Occidente e si è scagliato contro l'Unione europea e il gruppo dei Paesi volenterosi. Inevitabile, dunque, il litigio.

Di Battista ha parlato di " politici falliti " riferendosi ai volenterosi, accusandoli di non contare niente e di non poter fare nulla. Dunque, per l'ex grillino, a contare davvero sono Xi Jinping, Putin e Donald Trump. " Mi auguro ci possa essere un negoziato, credo che ci sia il desiderio da parte di qualcuno di sabotarlo ", ha aggiunto. Ma in realtà è proprio il leader russo che non ha ancora fatto sapere se volerà a Istanbul, motivo per cui c'è l'ipotesi di reagire con nuove sanzioni durissime. Una risposta che ha fatto scatenare Dibba.

" Gli hanno applicato 16 pacchetti di sanzioni, ora i leader europei minacciano il 17esimo in caso di non tregua di 30 giorni. Ma lui francamente se ne infischia di tutto questo. La Russia non è crollata nonostante le balle che ci hanno raccontato per tre anni e mezzo ", ha affermato l'ex deputato 5S. Secondo cui ora Mosca sarebbe più forte di prima, potendo vantare un importante supporto internazionale e il controllo dei territori più ricchi dell'Ucraina. Insomma, " oggi Putin ha il coltello dalla parte del manico ". La ricetta? A suo giudizio, l'Europa a inizio conflitto avrebbe dovuto coinvolgere attori come i Brics e nominare un inviato speciale per l'Ucraina.

Un copione che ovviamente ha innescato la reazione di Friedman, che ha bollato l'uscita di Di Battista come una " sterile polemica demagogica " senza alcuna concretezza. Infatti ha ricordato che Zelensky ha subito accettato il faccia a faccia con Putin, che invece non ha ancora sciolto le riserve e la sua presenza a Istanbul resta un'incognita. " Ha smascherato il fatto che Putin non vuole la pace ", è la convinzione del giornalista. Che poi si è rivolto direttamente all'ex 5 Stelle: " Mettitelo in testa, è Putin che può porre termine a questa guerra, solo lui può farlo e non vuole la pace ".

Ora tutto è in mano di Putin? Chapeau, bel capolavoro. Siete stati bravissimi. Parlate di demagogia, ma avete totalmente fallito

Immediata la risposta di Dibba, che ha applaudito in maniera ironica: "".