"Mi ha aggredito, bulletto". Orlando fa la vittima, ma Bucci pubblica il video e lo smaschera

Il voto in Liguria si avvicina e la sinistra, che pensava di cavalcare l'onda giustizialista per prendere il posto di Giovanni Toti, fa i conti con una realtà del tutto diversa dai suoi sogni. L'aria non promette bene e una vittoria alle urne è tutt'altro che scontata. La partita è aperta e si tenta ogni strada possibile. Così Andrea Orlando impugna il cellulare, si precipita sui social e denuncia al mondo di essere stato aggredito da Marco Bucci. E vai con il copione vittimistico. Ma il candidato del centrodestra pubblica il video di quanto realmente accaduto all'Expo della Fontanabuona e smaschera l'ex ministro della Giustizia.

" Il mio avversario, il sindaco della città metropolitana, nelle sue funzioni, mi ha aggredito, mi ha provocato, ha cercato di buttarla in rissa ", scrive Orlando sui suoi profili. Lamentando un livello " da bulletti di terza media ". Ovviamente, come prevede la solita sinfonia rossa, guai a dimenticare di fare richiami internazionali. Le possibilità sono due: tirare in ballo la deriva ungherese di Viktor Orbán in cui sta precipitando l'Italia o fare un accenno a Donald Trump per far credere agli elettori di avere di fronte una sorta di pericolo. E il candidato della sinistra opta per la seconda opzione: " Mi sembra che il modello sia quello di Trump e da Marco Bucci si è passati a Donald Bucci ".

La narrazione di Orlando, in un primo momento, lascia sbigottiti un po' tutti. Ma come? Bucci è una persona tendenzialmente pacata, che intrattiene rapporti civili anche con i suoi avversari, che gode di un apprezzamento trasversale e ora ringhia a muso duro contro l'avversario politico? In molti lo immaginano già con i guantoni da boxe, furibondo e con toni di sfida. E invece posta un video della vicenda che testimonia tutt'altro: certo, c'è un franco confronto personale, ma niente a che vedere con aggressioni, rissa e bulletti.

" Sono rimasto impressionato per i segni della mia aggressione, per gli occhi tumefatti dallo stupore che gli ho provocato, dalle cicatrici inferte dalla barbara sorpresa per cui sta ancora tremando ", ironizza Bucci. Che descrive il comportamento di Orlando " più da asilo Mariuccia ". " Guardate il video del nostro incontro. Nessuna aggressione, nessuna trappola. Gli porgevo domande legittime dalle quali è scappato ", aggiunge. Infatti il filmato parla chiaro. I due hanno punti di vista differenti, il candidato del centrodestra incalza l'avversario che però inizia a sbracciarsi, gli rivolge le spalle e si allontana: " Vuoi litigare? Allora lasciami stare. Ho da fare, non c'ho tempo di litigare ".

Il botta e risposta prosegue anche fuori dai padiglioni dell'evento: " Informati ", " Informati tu ". Poi è proprio Orlando a dirigersi verso Bucci e ad alzare il tono della voce faccia a faccia: " Se pensi che urlando con me tu mi fai paura ti sbagli, perché io ho incontrato delle persone molto, ma molto... ".

Vedi chi è maleducato? Registrate un po' chi è il maleducato che se ne va

Il candidato del centrodestra prova a spiegare il suo punto di vista, ma l'ex ministro volta di nuovo le spalle e se ne va. "", è l'annotazione finale di Bucci. A proposito di confronto democratico...