Regionali, Marco Bucci è il candidato ufficiale del centrodestra in Liguria

Ascolta ora 00:00 00:00

A circa un mese e mezzo dalle nuove elezioni regionali che si terranno in Liguria dopo le dimissioni di Giovanni Toti, il centrodestra sceglie ufficialmente il suo candidato comune alla presidenza della Regione: sarà Marco Bucci, attuale sindaco di Genova, a sfidare Andrea Orlando, rappresentante del campo largo del centrosinistra. Lui " è la persona giusta per dare continuità alla crescita della Liguria portata avanti in questi anni grazie all’ottimo lavoro del centrodestra ", dichiarano in un comunicato ufficiale congiunto Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi annunciando il nome del primo cittadino del capoluogo ligure.

" Bucci ha dimostrato, sul campo, di essere un ottimo amministratore - prosegue la nota -. È stato uno dei protagonisti di quel 'modello Genova' che ha consentito in tempi record di ricucire la ferita del ponte Morandi e costruire il nuovo Ponte San Giorgio, ha realizzato grandi opere infrastrutturali, ha investito sulle specificità del territorio e si è occupato di riqualificare le periferie genovesi ". I quattro leader di partito che fanno parte dell'attuale governo del Paese si dicono inoltre convinti che i cittadini liguri " sapranno apprezzare le sue capacità amministrative e politiche e sostenere il percorso di cambiamento avviato dal centrodestra. Ringraziamo il Sindaco Bucci per aver accettato questa nuova, straordinaria, sfida. Scelta che dimostra ancora una volta il suo amore per la sua terra ", concludono. Salvini, in un post sui social, aggiunge: " Una persona competente e un grande sindaco che, grazie al modello Genova, ha saputo far rinascere la sua città dopo il crollo del Ponte Morandi e che dal 28 ottobre sarà un grande governatore a servizio della Liguria. Forza Marco, andiamo a vincere! ".

A questo punto il quadro è definitivamente completo. A contendersi il ruolo di governatore della Liguria ci saranno da una parte Andrea Orlando, già quattro volte ministro e che è riuscito a trovare il sostegno di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra (in attesa ancora di capire come si muoveranno Azione e Italia Viva), mentre dall'altra ci sarà Marco Bucci, ex manager nell'industria farmaceutica per decenni e sindaco di Genova dal giugno 2017 appoggiato da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Da candidato civico del centrodestra unito, sette anni fa vinse la competizione elettorale comunale sconfiggendo al ballottaggio il rappresentante di centrosinistra Gianni Crivello con il 55,2%. Nel 2022 venne riconfermato, questa volta direttamente al primo turno, con il 55,49% delle preferenze (pari a 112.457 voti), con un distacco di oltre 17 punti percentuali dall'avversario Ariel Dello Strologo.

Durante il suo primo giorno da sindaco, Bucci decise di aprire la pratica per lo sblocco dei risarcimenti per le vittime dell'alluvione di Genova del 4 novembre 2011: un'operazione che non era mai stata eseguita dalle precedenti giunte di sinistra e che suscitò un notevole apprezzamento da parte dei cittadini. Il 29 settembre 2017 era stato poi eletto anche presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) della Liguria e confermato cinque anni più tardi.

Il 4 ottobre 2018 il Governo Conte 1 lo nominòper la ricostruzione del viadotto autostradale sul torrente Polcevera, ovvero il, parzialmente crollato il 14 agosto. L'intervento verrà portato a termine con l' inaugurazione del nuovo viadotto Genova San Giorgio il 3 agosto 2020: a