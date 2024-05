"Mi sentirei un traditore", "Arriveranno a una sintesi". Botta e risposta tra Zaia e Vannacci

Botta e risposta a distanza tra il generale Roberto Vannacci e il governatore Luca Zaia. Il presidente della Regione Veneto, intervenendo a margine di un punto stampa svoltosi oggi a Palazzo Balbi, ha commentato la presenza del militare nelle liste dei candidati della Lega alle prossime elezioni europee, che si terranno i prossimi 8 e 9 giugno. " Se voterò Vannacci? Mi sentirei un traditore, come faccio a non votare un veneto? ", ha domandato ai giornalisti che gli chiedevano un commento sulla candidatura del generale che, per altro, non è presente nelle liste del Nord-Est, che rappresentano la circoscrizione di Zaia. Il generale è stato candidato al Centro e nelle Isole. " Io voterò per i veneti in lista non c'è bisogno di andare a cercare chissà quale nome qui in Veneto ", ha proseguito.

Ma non c'è polemica nelle parole del governatore, che ci tiene a sottolineare che " Vannacci è scelta del segretario che va rispettata ". Per quanto riguarda le liste, Zaia promuove quella del Nord-Est, che definisce " una bella lista, c'è tutta gente motivata a portare avanti i temi dell'identità e dell'autonomia. Sarà una bella competizione, motivata per identità e autonomia, che sono temi del territorio ". Nega che ci sia mai stata la possibilità che il generale fosse candidato nella circoscrizione del Nord-Est e traccia il solco tra il partito e Vannacci, segnando le distanze: " Il generale è candidato come indipendente: la Lega ha i suoi valori, il generale ne avrà altri ". Il riferimento è alla polemica sorta sull'ipotesi di classi separate per i disabili, per una dichiarazione attribuita al generale che, però, nega di averla mai fatta.