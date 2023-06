"Mi sento un patriarca". Cinque figli, 17 nipoti e bisnipoti: la grande famiglia del Cav

Silvio Berlusconi ha costruito la sua storia politica su pilastri imprescindibili e, tra questi c'è sempre stata la famiglia. Il Cavaliere non ha mai mancato di esternare il suo fortissimo legame con i figli e i nipoti, un rapporto stretto e carnale. Al suo ritorno in Senato dopo 9 lunghi anni di assenza ha annunciato la nascita del suo 17esimo nipote, per sottolineare quanto per lui fosse importante la famiglia, un valore ereditato da sua madre Rosa, di cui lui andava particolarmente orgoglioso. " Mi sento un patriarca ", aveva dichiarato in un'intervista rilasciata ad Alfonso Signorini per il settimanale Chi in occasione dei suoi ottant'anni.

Diciassette nipoti avuti da cinque figli, una sorella e un fratello, il grande amore per sua madre. Sono sempre stati questi i cardini della vita politica e privata del Cavaliere, che diventa per la prima volta padre nel 1966 quando, dall'amore con la prima moglie Carla Dall'Oglio, nasce Marina. Tre anni dopo, nel 1969, nasce il suo primo figlio maschio, Pier Silvio. Dopo diversi anni dalla sua nascita, nel 1984, dall'amore con Veronica Lario nasce Barbara. Due anni dopo viene alla luce Eleonora e poi, nel 1988, nasce l'ultimogenito, Luigi, al quale il Cavaliere dà il nome di suo padre.

È Pier Silvio a renderlo per la prima volta nonno nel 1990, quando nasce Lucrezia Vittoria, avuya con Emanuela Mussida, che è anche la prima nipote che, nel 2021, lo rende bisnonno di Olivia. Poi nascono Gabriele e Silvio, rispettivamente nel 2002 e nel 2004, figli di Marina, che nel 2008 ha sposato Maurizio Vanadia. Sono cinque, invece, i figli di Barbara, che nel 2007 è diventata mamma di Alessandro e nel 2009 di Edoardo, avuti con Giorgio Valaguzza. Successivamente, dalla relazione con Lorenzo Guerrieri, sono nati Leone nel 2016, Francesco Amos nel 2018 ed Ettore Quinto nel 2021. Sono tre, invece, i figli di Eleonora Berlusconi: Riccardo, Flora e Artemisia. Due, invece, quelli di Luigi, Emanuele Silvio e Tommaso Fabio: ed è quest'ultimo quello che è stato annunciato in Senato, il 25 ottobre 2022, nel giorno del ritorno del nonno a Palazzo Madama.