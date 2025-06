"La mia forza più grande". La dedica della Meloni alla figlia Ginevra

Instagram

Primo ministro ma anche mamma. Impegnata in questi giorni in Canada per il vertice del G7, Giorgia Meloni ha voluto dedicare un messaggio alla figlia Ginevra, che l’ha accompagnata a Kananaskis, nella provincia occidentale dell'Alberta. "La mia forza più grande. Ovunque. Sempre" la didascalia che accompagna sui social la foto che la ritrae mentre abbraccia la figlioletta.

Negli scorsi giorni è diventata virale un’altra immagine. Parliamo dello scatto che ritrae la Meloni mentre tiene per mano la figlia dopo l’atterraggio. Una bellissima fotografia, che testimonia il legame tra mamma e figlia, ma anche un esempio per tutte le donne. Non è la prima volta che Ginevra accompagna la mamma-premier all’estero, basti pensare alla visita in Cina risalente a un anno fa.

Messaggi e dediche che fanno dimenticare – almeno per qualche momento – l’odio dei soliti noti. Come ben sappiamo, anche la piccola Ginevra è finita nel mirino degli hater di professione.

Basti pensare al recente caso del prof di tedesco che ha auspicato per lei lo stesso destino di Martina Carbonaro, la quattordicenne assassinata ad Afragola dall’ex fidanzato. L’ultimo episodio di una lunga serie di violenti attacchi che hanno trasformato la figlia del premier, nata dall'amore con il giornalista Giambruno, nella bambina più bersagliata d’Italia: colpire la figlia per colpire la mamma