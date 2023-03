Migranti, Salvini sferza l'Ue: "Con tanti italiani in difficoltà non possiamo esser lasciati da soli"

Quella di oggi è stata un'altra giornata contrassegnata dall'ennesimo boom di sbarchi di migranti in Italia. Verso le ore 14 ammontavano a circa 2.700 le persone che nelle ultime ore erano state soccorse nel Mediterraneo o erano sbarcate sulle coste del nostro Paese. E il bilancio è destinato a salire verso quota 3mila, visto che continuano ad arrivare segnalazioni in mare. Nel frattempo Matteo Salvini si è rivolto di nuovo all'Unione europea, auspicando una soluzione rapida ed efficace per aiutare l'Italia nella gestione di una vera e propria emergenza.

Boom di sbarchi in Italia

Sono oltre 2mila le persone già messe in salvo nell'area Sar (ricerca e soccorso). Altre 190, salvate al largo del Mediterraneo, sono a bordo della nave Geo Barents di Medici senza frontiere: l'approdo nel porto di Bari è previsto per domani sera, tra le ore 19 e le ore 20. Per larga parte provengono dal Bangladesh. La nave Life Support di Emergency ha fornito assistenza a 83 persone (38 in un barchino e 45 in un altro) alla deriva da oltre 24 ore. In precedenza aveva effettuato il soccorso di altre 78: una buona quota di loro arriva da Paesi messi alla prova da guerre civili e da insicurezza alimentare.

A tutto ciò si aggiungono 12 imbarcazioni arrivate a Lampedusa (512 migranti): come riferito dall'Agi, qui gli sbarchi dalla mezzanotte ammonterebbero a 19 per un totale di 762 persone. Nel pomeriggio sono giunti a Pozzallo i 400 migranti a bordo della nave Diciotti: sarebbero partiti dalla Libia e sarebbero rimasti in mare per quattro giorni prima di essere salvati dalla Guardia costiera. Nella notte sono sbarcati nel porto di Augusta altre 320 persone.

Ieri si è consumata l'ennesima tragedia: due barchini, con a bordo subsahariani, sono naufragati in area Sar Maltese. Sono almeno sette i cadaveri già recuperati; una decina di persone è stata messa in salvo. Altri sono stati recuperati da un peschereccio tunisino che era in zona. Tutti i naufraghi e le salme dovrebbero essere stati già recuperati.

L'appello di Salvini all'Ue sui migranti

Per Matteo Salvini i numeri di quest'anno " sono inaccettabili per un Paese moderno, civile e evoluto ", anche perché in molte occasioni non si riesce a fornire l'adeguata assistenza a chi arriva in Italia. " Con tanti italiani in difficoltà non possiamo essere lasciati da soli ", ha avvertito il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture. Che si è rivolto all'Unione europea nella speranza che le istanze del nostro Paese vengano accolte e che si partorisca una soluzione collegiale a livello Ue.

Il segretario della Lega, commentando l'emergenza immigrazione alla luce della nuova strage nel Mediterraneo, ha annotato che le frontiere italiane sono anche europee: " Vediamo se l'Europa finalmente, dopo anni di chiacchiere, passa dalle parole ai fatti ". A tal proposito ha citato gli esempi di Lampedusa, Cutro, Ventimiglia, Trieste e Brennero. " Non possiamo essere lasciati da soli ad accogliere decine o centinaia di migliaia di persone. Occorre intervenire sull'altra sponda del Mediterraneo, in Africa ", ha chiosato Salvini.