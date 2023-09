"Migranti in strutture volutamente disumane". L'ennesimo attacco della Ong contro l'Italia

Il sodalizio tra Partito democratico e Ong sembra ormai cementato. Il Pd difende le organizzazioni non governative, anche attaccando la Guardia costiera, e le finanzia e, di contro, le Ong diventano una stampella del partito di Elly Schlein contro il governo di Giorgia Meloni. Una vera forza di opposizione, si potrebbe dire, che tenta di picconare il governo dando man forte a un partito ormai amorfo, che si trascina alla ricerca di consensi nelle solite nicchie. Ma gli attacchi delle Ong si stanno facendo sempre più scomposti e aggressivi, anche perché fomentati dalla politica ipocrita della sinistra, che dà manforte a queste organizzazioni senza però dare risposte al Paese.

L’ultima ad attaccare il governo è la tedesca Sea Watch, una Ong con sede a Berlino e che opera con le bandiere tedesche, che cerca di sovvertire il sistema di un altro Paese. Mentre Lampedusa è allo stremo e tutto il personale impiegato sull'isola, sia civile che militare, compresi i volontari, stanno facendo un lavoro immane per garantire alle migliaia di persone che sbarcano un'accoglienza adeguata, la Ong lancia gravissime accuse al governo, che a loro dire usa " questa situazione autoprodotta per giustificare le sue politiche razziste attraverso la narrazione di un’Europa presumibilmente sovraccarica ".

Ma non solo, perché l'Italia, unico Paese dell'Unione europea che a quanto pare non può gestire liberamente i proprio confini, starebbe deliberatamente maltrattando i migranti. In una nota della Ong, infatti, si legge: " Le persone che arrivano sull'isola vengono accolte in strutture volutamente inadeguate e disumane ". Secondo Sea Watch, infatti, l'Italia avrebbe dovuto trasformare Lampedusa in un enorme campo profughi ampliando l'attuale hotspot a dispetto della volontà dei cittadini residenti, che già non possono godere di parte della loro isola e sono anche molestati dai migranti, come testimoniano le denunce per furti.

Le navi di questa Ong battono bandiera del Paese che ha chiuso le sue frontiere dell'Italia, impedendo il passaggio dei "dublinanti" e che ha candidamente ammesso di continuare, invece, ad accogliere gli stessi da Cipro. Sea Watch batte la bandiera del Paese che viola la solidarietà europea sui migranti e impedisce il transito degli stessi da quel Paese, l'Italia, in cui le navi battenti bandiera tedesca sbarcano gli irregolari recuperati in mare. Come mai da Sea Watch non si alzano accuse contro la Germania, allora? Forse, il motivo è da ricercare nei finanziamenti milionari che anche questa Ong riceve dalla Camera bassa del parlamento tedesco.