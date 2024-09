Milano oggi e domani: parla il sindaco Sala | Segui la diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

Allo speciale evento del Giornale dedicato alla "grande Milano" non poteva mancare il primo cittadino della città ambrosiana. Sul palco allestito al Circolo Filologico Milanese, il sindaco Beppe Sala parla della Milano di oggi e di quella che i cittadini si aspettano di vedere domani, tra sfide vinte (come quella delle Olimpiadi invernali 2026) e criticità quotidiane legate al tema sicurezza o alla gestione di una metropoli che rappresenta il cuore dell'economia e dell'industria in Italia.

Sallusti accoglie il sindaco Sala: "Lo ringraziamo per la sua presenza, un atto non dovuto del quale faremo tesoro". E subito inizia il dialogo. "Vado verso la fine del mio mandato e inizio a fare dei bilanci. Credo di aver sempre avuto una visione ampia e internazionale, credendo che Milano potesse avere quel respiro. Ora, a conti fatti, questo indirizzo ha portato alle nostre università di svilupparsi, al turismo di raddoppiarsi, alle imprese di crescere. Nelle strade ci si accorge che a Milano c'è un mondo vario, io credo che questo sia un patrimonio che abbia portato Milano a competere come meta preferita per il turismo e per chi vuole viverci. Aspetti negativi? L'aumento dei prezzi delle case. Io devo concentrarmi più sul costo delle case che sul costo della vita, che dipende da mille altri fattori. Abbiamo la coscienza a posto sulle case? Probabilmente no. Il Comune e la Regione posseggono alloggi di edilizia popolare che vanno a persone ai limiti della povertà. Ma il problema si è spostato in su, agli studenti, alle giovani coppie, a chi non ha uno stipendio alto... Questo è un problema che riguarda anche altre città, ma io devo pensare a Milano. Cosa fare? Mettere assieme quello che già abbiamo, valorizzarlo, cercare partner privati e istutuzioni finanziarie che ci aiutino. Stiamo lavorando a un piano da 10mila appartamenti. Milano è smart ma ha anche dei problemi che non c'erano prima".

Sallusti incalza il sindaco sulle politiche green. "Questo è un tema politicamente delicato, anche a rischio di impopolarità. Di cosa discuteranno destra e sinistra alle prossime elezioni? Penso che la sicurezza non sia da campagna elettorale. Noi pensiamo che questo tema muova il consenso, ma non è così. Saranno invece due le questioni dirimenti: il tema della mobilità e dell'ambiente, poi la questione dello stadio. Ma la vera questione che divide e ti può far avere consenso o meno è proprio la mobilità".

Sallusti a bruciapelo chiede a Sala: lei farà ancora qualche campagna elettorale, magari nazionale?. "Io vorrei continuare a fare politica, sapendo che le mie caratteristiche sono tali da portare avanti un pensiero riformista, progressista, in grado anche di dialogare con il ceto produttivo del nord". Nessun sindaco di Milano è mai diventato leader nazionale? Sala: "Credo che non riuscirò a sfatare questo tabù. Il centrodestra vince perché ha un centro, se il centrosinistra non ce l'ha non può vincere... Questa è matematica.

Il Paese profono è moderato. In provincia c'è ancora tanta gente con il senso del dovere, del decoro, dell'etica ma oggi viviamo nel mondo dei social e sembra che queste persone non ci siano e che esista solo lo scontro".

(in aggiornamento)