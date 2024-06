Milano Pride, gli ebrei Lgbt rinunciano a sfilare

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuove polemiche in vista del Milano Pride di sabato. Keshet Italia – Gruppo Ebraico lgbtqai+ ha annunciato che, proprio come già accaduto in occasione della parata del 15 giugno a Roma, non sarà presente all'evento con le proprie bandiere.

"Non partecipare è stata una decisione sofferta, ma necessaria", ha spiegato a Pagine Ebraiche il presidente di Keshet, Raffaele Sabbadini. "L’atmosfera per noi all’interno del movimento è diventata invivibile e volevamo dare un segnale chiaro: serve un cambiamento. Viste le molte reazioni e l’attenzione mediatica, siamo convinti di aver fatto la scelta giusta ". Sabbadini sottolinea poi che "dopo il 7 ottobre il clima di ostilità contro Israele e il mondo ebraico ha coinvolto anche la galassia Lgbt". Il riferimento è all'odio crescente intorno alla comunità ebraica e l'uso di parole come genocidio, come ha fatto il presidente di Cig Arcigay Milano Alice Redaelli in una intervista di pochi giorni fa, usando la parola "genocidio" a proposito del conflitto medio-orientale in atto. "Questo è fare razzismo. Noi ci siamo sentiti esclusi. Perchè dall'anno scorso a quest'anno non possiamo essere tranquilli a girare nel Pride e a rivendicare le nostre identità come fanno altri?" si è chiesto Sabbadini, contestando l'uso del termine "genocidio".

Ma non solo. Antonio dei Fridays For Future Milano, a margine dell'assemblea interna organizzata dal movimento per la giustizia climatica, ha esplicitamente detto: "Il tema principale e più vicino dei due a cui stiamo lavorando è quello del Pride, che si terrà sabato. Noi parteciperemo come realtà ambientalista e decoloniale, insieme ai gruppi che lottano per la liberazione della Palestina, per l'antirazzismo e per i diritti ai migranti". E ha spiegato che il vero spirito del Pride "è di liberazione collettiva" , una liberazione che "non può essere scissa dal tema ambientale, dai diritti per i migranti e dal tema palestinese". L'ostilità verso la comunità ebraica è stata resa evidente e chiara anche dagli organizzatori del Pride di Bergamo che, nelle scorse settimane, hanno scritto di non volere "bandiere israeliane o inneggianti alla simbologia connessa allo Stato di Israele".

"Una vera e propria discriminazione" , ha detto Sabbadini spiegando così come la comunità Lgbt ebraica abbia scelto di non partecipare a nessuna manifestazione del Pride in Italia. "Non si può far finta di nulla, ma il nostro obiettivo non è la rottura. Vogliamo aprire uno spazio di dialogo per superare questa situazione", ha aggiunto il presidente di Keshet concludendo : "È un danno per tutti se una parte del movimento si sente attaccata e in pericolo".