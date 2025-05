Minacce di morte alla figlia della Meloni, il silenzio di Schlein

Ascolta ora 00:00 00:00

Elly Schlein spara a zero su Giorgia Meloni anche nel giorno in cui sua figlia viene minacciata di morte. Mentre gli altri esponenti politici più o meno sommessamente esprimono la propria solidarietà al presidente del Consiglio, la segretaria del Pd non proferisce parole sull'accaduto.

Schlein, durante un'iniziativa per il Sì ai referendum, infatti, ha dichiarato: "L'8 e il 9 giugno noi invitiamo tutte e tutti ad andare a votare e vorremmo sapere se lo farà anche la presidente del consiglio Meloni che continua a ignorare e a tacere su questi referendum, che si è rifugiata dietro la posizione del suo partito che è quella dell'astensione, dell'invitare le persone a non votare, perché hanno paura della partecipazione, hanno paura del riscontro democratico delle cittadine e dei cittadini che trasversalmente vogliono dire basta alla precarietà e vogliono dire sì a una migliore legge sulla cittadinanza".

Gli elettori di centrodestra, ma probabilmente anche quelli di centrosinistra, invece, vorrebbero capire perché Schlein continua sistematicamente a tacere quando un avversario politico e la sua famiglia subiscono delle minacce. In questo caso, oltretutto, si tratta di minacce di morte che sono state rivolte a una donna e a sua figlia. A pochi giorni da un efferato femmincidio. Un atteggiamento totalmente noncurante del recente appello fatto proprio dalla Meloni