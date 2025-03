Il ministro Crosetto: "Il tema non è il riarmo, ma la difesa dell'Europa"

Ascolta ora 00:00 00:00

"La linea è quella che mi avete visto manifestare, non è mai cambiata". Guido Crosetto, ministro della Difesa, rispondendo al question time al Senato, ha ribadito quanto ha scritto nella lettera pubblicata questa mattina dal Corriere della Sera in cui ha spiegato cosa prevedono i trattati europei in tema di difesa europea.

"Quando si parla di forze armate europee e di difesa europea lo si fa nella cornice che definiscono i trattati: l'articolo 4 e l'articolo 42 che oggi prevedono che la difesa europea funzioni come la difesa della Nato", ha detto Crosetto evidenziando che "la Nato non è uno Stato, non ha una sua difesa, l'espressione difensiva della Nato è data dalla capacità di interoperare della difesa italiana, della difesa statunitense, della francese, di tutte le difese che fanno parte della Nato". Crosetto ha poi ricordato che, in quanto ministro della Difesa, già due anni e mezzo fa aveva proposto a Bruxelles un centro unico di comando e controllo per "far interoperare le difese nazionali". E ha aggiunto: "Non abbiamo avuto risposte da Germania e Francia, che non volevano una cooperazione in quello spazio probabilmente perchè eravamo visti come competitor industriali".

Il ministro della Difesa ha spiegato le ulteriori difficoltà in questo campo: "Non è facile - ha detto - anche perché mentre in Italia e in Francia l'interlocuzione tra governo e aziende della difesa è più facile perché il governo francese come quello italiano è azionista o direttamente o tramite casse di depositi e prestiti di altre aziende. In Germania - ha aggiunto - è profondamente diverso, l'industria della difesa fino a ieri era un'entità totalmente staccata che era impossibile anche portare su un tavolo di ragionamento politico, non c'era né l'attitudine né la volontà di farlo". Sul tema del Rearm, Crosetto ha ribadito di non amare questo trermine proprio come i suoi omologhi polacchi, tedeschi e francesi: "Il tema non è riarmo dell'Europa, è la difesa dell'Europa".

Il programma ReArm Europe "non è tanto - ha spiegato il titolare del ministero della Difesa - un piano europeo", in quanto prevede 150 miliardi di euro europei ma il resto "riguarda il debito nazionale e lo devono attivare le nazioni": per questo "c'è un tema - ha aggiunto Crosetto - di come le attivazioni nazionali ricadono sulle economie, sulla possibilità di fare debito e sull'aumento dei tassi" e poi bisogna tenere conto che "gli investimenti devono avere un effetto moltiplicatore sull'economia Crosetto ha ricordato che nel campo della difesa il moltiplicatore "è di solito 2,8-3, quindi investire 1 significa ottenere 3 come crescita", ma questo "se rimane sul territorio italiano e ha una ricaduta per piccole, grandi, medie imprese".