"Incompatibile con il servizio pubblico". Fdi e Lega sullo strapotere di Saviano in Rai

" Che faccia tosta! Ma quando passerà al Ministro della Mala Vita il vizio di mentire? ", scriveva Roberto Saviano riferendosi a Matteo Salvini sul caso Rackete. Parole vergognose da parte dello scrittore, che come altre volte è spesso accaduto utilizza un linguaggio violento contro i politici a lui non graditi. La sinistra tace, non ci sono sollevazioni e non si muovono critiche contro l'intoccabile Saviano, ma ora da parte di Fratelli d'Italia e Lega arriva la richiesta di provvedimenti. Sembra paradossale che nel nuovo corso Rai, quello che ha deciso per l'epurazione di Filippo Facci prima ancora che il suo programma iniziasse per una frase infelice pubblicata in un articolo, allo scrittore napoletano, che in autunno torna con un programma tutto suo in prima serata sulla tv pubblica, venga concesso di insultare continuamente le istituzioni.

Il paradosso non è sfuggito ai consiglieri di vigilanza Rai della maggioranza davanti al silenzio, non inaspettato, della sinistra sulla locuzione offensiva e diffamante nei confronti di un ministro della Repubblica da parte dello scrittore. " C'è un limite a tutto, la Rai ultimamente ha mostrato di essere molto attenta al registro che viene utilizzato nel servizio pubblico, credo che sia più che doverosa una riflessione sull'opportunità di confermare la presenza di Saviano in Rai ", ha dichiarato Francesco Filini, capogruppo FdI in Vigilanza. Sulla stessa linea le dichiarazioni di un altro capogruppo, quello della Lega, Giorgio Maria Bergesio: " Saviano non si smentisce mai, pensa gli sia concesso tutto e si permette di usare un linguaggio volgare insultando, infangando e insinuando. La sua 'figura' è di certo incompatibile con la tv pubblica: o a Saviano è tutto permesso? ".