Landini soffia sul fuoco: "Pronti al conflitto contro il governo"

Il governo di centrodestra attualmente in carica continua a non essere digerito da Maurizio Landini, che non ha perso l'occasione per tornare alla carica e attaccare di nuovo l'esecutivo. Il segretario generale della Confederazione generale italiana del lavoro - nel corso del suo intervento via video al congresso nazionale della Filt Cgil ad Aci Castello, nel Catanese - si è scagliato contro il governo e ha parlato anche di una possibile mobilitazione senza escludere l'ipotesi dell'apertura di un conflitto.

Landini ha sostenuto che dal lunedì della settimana successiva al congresso sarebbe necessario iniziare a dare vita e ad applicare le decisioni dell'assemblea organizzativa, " a preparare le condizioni per una mobilitazione che si allarghi nel nostro Paese dal Sud al Nord fino a essere in grado di avere una visibilità e indicare degli elementi di cambiamento ".

Il discorso del segretario generale della Cgil per sferzare l'esecutivo non si è limitato solamente a questo appello, ma è andato oltre e ha indicato una rotta ben precisa da seguire: " Dobbiamo dare un messaggio di chi vuol lavorare in un'altra direzione e che vuole da questo punto di vista anche aprire, se necessario, un conflitto col governo e con le imprese ". A suo giudizio occorre non solo investire sulla democrazia che sta attraversando un momento di crisi, ma anche " unire tutto ciò che stanno dividendo ".

In sostanza Landini ha elencato una serie di azioni da mettere in pratica per muoversi nella direzione totalmente opposta a quella che il governo ha imboccato. E non potevano mancare le solite accuse all'indirizzo del centrodestra: " Dobbiamo impedire quello che il governo vuol fare, di contrapporre il lavoro autonomo, le partite iva al lavoro dipendente ". Forse, impegnato nella classica narrazione, gli è sfuggito che tutelare i lavoratori autonomi non significa automaticamente schierarsi contro i dipendenti.

Il segretario generale della Cgil ha imputato all'esecutivo la colpa di puntare ad avere la maggioranza in Parlamento piuttosto che a unire il Paese. E ha messo nel mirino anche la linea del voler lasciare fare chi vuol fare promossa dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni: " È un messaggio che non sta in piedi ". A tal proposito ha citato ad esempio la sicurezza sul posto di lavoro, che però non è stata indicata dal primo ministro come fattore di secondo piano e su cui si può anche sorvolare in ordine di importanza.