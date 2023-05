È morta Maria Giovanna Maglie: era ricoverata da mesi

Dopo un lungo ricovero, si è spenta questa mattina Maria Giovanna Maglie. A dare l'annuncio Francesca Chaouqui: " Amici miei, Maria Giovanna Maglie è tornata questa Mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace ", si legge sul suo profilo Twitter.

Il calvario medico

Era stata lei stessa a informare di aver avuto complicanze mediche alla fine del 2022 a causa di un problema al cuore per il quale era stata sottoposta a un intervento chirurgico. Purtroppo, quell'intervento aveva causato degli strascichi gravi, inclusa un'anemia violentissima. Dal momento del ricovero, la giornalista non è mai uscita dall'ospedale. Le cause primarie del ricovero erano state spiegate da lei stessa come " un aneurisma che non è scoppiato. Avevo, e grazie a Dio non ho più, un aneurisma dell’aorta ". Il malore è sopraggiunto nell'opinionista durante uno dei suoi tanti collegamenti televisivi con i programmi di informazione politica: " Ho avuto un malore che ho cercato di mascherare. Ho concluso il collegamento e poi ho spiegato che avevo bisogno di staccare. Non so nemmeno se ne siano accorti gli spettatori "

Da qui, però, è stato un susseguirsi di problemi. Solo pochi giorni fa, il 20 maggio, Francesca Chaouqui scriveva: " Inizia a reagire alla terapia antibiotica per le infezioni. È vigile e tranquilla, sta dimostrando una tenacia e una forza non comune. Grazie di cuore a tutti i medici e gli infermieri della terapia intensiva dell’European Hospital di Roma e a tutti voi ". L'epilogo, però, non è stato quello sperato.

Le reazioni della politica

" Buon viaggio Maria Giovanna, amica dalla voce forte e originale, oratrice appassionata, giornalista e intellettuale raffinata, soprattutto donna coraggiosa, indipendente e libera. L’Italia aveva ancora tanto bisogno di te, ci mancherai amica mia ", ha scritto Matteo Salvini sul suo profilo social. Gli ha fatto eco Lorenzo Fontana: " Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Maria Giovanna Maglie. Cronista e scrittrice talentuosa e appassionata, la sua prematura scomparsa rappresenta una grande perdita per il giornalismo italiano. Alla famiglia giungano le espressioni delle più sentite condoglianze ".

Giornalista sul campo e saggista