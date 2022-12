"Il Msi è stato in Parlamento per 38 anni". Mentana stronca la sinistra

"Io credo che il Movimento Sociale Italiano abbia avuto un ruolo: è stato un partito pienamente presente nelle dinamiche democratiche di questa nazione". Con queste poche parole il premier Giorgia Meloni ha messo a tacere giorni di polemiche. In assenza di argomenti per gettare fango sul governo e sul centrodestra, la sinistra ha riciclato uno dei cavalli di battaglia: il ritorno del fascismo. Attacchi fiacchi, inconsistenti, insipidi. Accuse e allarmi stigmatizzati anche da Enrico Mentana.

“Sembra un po' la favola di "Al lupo al lupo". Tutta la campagna elettorale a indicare il pericolo di una destra erede del Movimento Sociale Italiano, e poi le cose sono andate come sappiamo. Ora nuova ondata perché effettivamente i vincitori delle elezioni rivendicano quel passato. Ma è una sorpresa? Uno smascheramento? No di certo” , l’esordio del direttore del Tg La7 in un lungo post pubblicato sui social. Mentana ha ripercorso la storia del Msi, in Parlamento da 38 anni, prima da “emarginato” e poi con picchi di consenso notevoli, a partire dal 31 per cento alle comunali di Roma nel suo ultimo anno di vita, senza dimenticare la vittoria di An con Forza Italia e Lega nel 1994.

“La mia generazione ha potuto vedere Ignazio La Russa in versione agitatore di piazza neofascista, eletto del Msi, eletto di Alleanza Nazionale, eletto del Popolo delle Libertà e per tre anni ministro della difesa, eletto in Fratelli d'Italia e ora presidente del Senato”, ha proseguito il giornalista: ”È sempre lo stesso La Russa, e sempre gli stessi sono gli articoli su di lui, busto di Mussolini in casa compreso” . Ora, nel 2022, la destra ha vinto le elezioni: un successo reso possibile dagli elettori, non da La Russa o dalla Meloni. “Dar dei fascisti a questi milioni di elettori è un po' più difficile” , l’analisi di Mentana: “Sarebbe ora di cominciare a analizzare più seriamente e approfonditamente alcuni fatti scomodi ma evidenti: che - risultati alla mano - la destra piace più del centro destra, e che la sinistra piace sempre meno”.

“Cosa è rimasto della sinistra?”