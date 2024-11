"Musk dormirà lo stesso…". Cruciani distrugge gli indignati della sinistra

Ascolta ora 00:00 00:00

In Italia, dopo l’inaspettata vittoria di Donald Trump negli Stati Uniti, è nato una nuova disciplina sportiva e non ha nulla a che vedere con la prestanza fisica. Da più di quarantottore ore ormai, gli indignati della sinistra nostrana non riescono a smettere di giocare all’assalto verbale di X, il vecchio Twitter, e del suo proprietario nonché braccio destro del tycoon, Elon Musk. “C’è un signore che sta facendo impazzire la sinistra” , riassume perfettamente la situazione Giuseppe Cruciani nell’ultima puntata de La Zanzara.

Incalzato nel merito dagli ascoltatori e dal co-conduttore David Parenzo, Cruciani mette in riga tutte le celebrità italiane che, dopo le ultime uscite politiche di Musk, hanno deciso di lasciare la piattaforma social in segno di protesta. “C’è un signore che sta facendo impazzire la sinistra italiana e si chiama Elon Musk. Perché? Esprime opinioni un po’ diverse dall’establishment progressivo italiano, allora parte la rivolta. Una cosa pazzesca! Vi dovreste vergognare! ”, attacca il giornalista di Radio 24. Tutto è nato da un tweet di Elon che, rispondendo a un utente, avrebbe attaccato i giudici italiani che stanno mettendo alcuni bastoni tra le ruote al governo in materia di immigrazione irregolare. “Questi giudici se ne devono andare” , ha scritto Musk.

Messa da parte la legittima libertà di espressione di un privato cittadino, i vip italiani hanno deciso di lasciare la piattaforma targata Musk. Prima il cantante toscano Piero Pelù, che ha disattivato il proprio account su X e ha chiesto ai propri fan di partecipare alla stessa forma di “dissenso civile” . "Visto le pericolosissime dichiarazioni neo totalitarie e neo imperialiste esternate da E. Musk ho deciso di chiudere il mio profilo sulla piattaforma “X” di sua proprietà”, ha spiegato su Instagram, condividendo anche un selfie mentre mostra il dito medio. Dello stesso avviso il gruppo musicale Elio e le storie tese: “Riteniamo ElonMusk un pericolo per la democrazia e la libertà" , scrivono nel loro ultimo post. "Non abbiamo intenzione di continuare a far parte di una piattaforma - hanno continuato - di cui è proprietario e che utilizza spudoratamente per la sua orribile propaganda” .

Perfino Francesco Guccini, noto cantautore, ha deciso di lasciare X: “Elon Musk ha delle ide che sono lontane anni luce dalle mie», ha detto il cantautore. «Non ho alcun interesse a comunicare su una piattaforma che contribuisce a plasmare narrazioni e a manipolare pensieri politici” .

“Piero Pelù, Elio e le storie tese, Sandro Ruotolo, addirittura giornalisti deputati se ne vanno da X per dare un messaggio di dissenso civile…c’è solo una risposta…e sti cazzi! Elon Musk dormirà lo stesso questa notte!”.

Da qui la provocazione di Cruciani sorge spontanea: