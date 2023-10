Nadef, ok della Camera alla risoluzione di maggioranza: lunedì cdm sulla manovra

La Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione presentata dalla maggioranza sulla Nadef. Il voto sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza - per cui occorreva la maggioranza assoluta dei componenti di Montecitorio - ha visto prevalere i sì con 224 voti, contro 127 no. Il responso sulla Nadef ha seguito quello sulla relazione sullo scostamento di bilancio: anche in questo caso serviva un quorum qualificato e i numeri in Aula sono stati medesimi: 224 sì e 127 no. I due passaggi parlamentati sono stati cruciali in vista della manovra finanziaria che lunedì 16 ottobre approderà sul tavolo del Consiglio dei ministri, in vista della lettera da inviare poi a Bruxelles con la bozza della legge di stabilità.

I contenuti della Nadef

Il Governo è impegnato a prevedere, con la legge di Bilancio, la conferma del taglio del cuneo fiscale nel 2024, provvedimenti in favore della natalità e fondi per l'avvio del rinnovo dei contratti pubblici. La risoluzione presentata dai capigruppo di maggioranza alla Camera sulla Nadef - firmata dai capigruppo dei partiti di centrodestra Foti, Barelli, Molinari e Lupi - sollecita l'esecutivo a " conseguire i saldi programmatici di bilancio e quella di finanza pubblica, in termini di indebitamento netto/Pil, nonchè il rapporto programmatico debito/Pil, nei termini e nel periodo di riferimento indicati dalla Nadef e nella relazione allegata ". Il testo, inoltre, chiede di prevedere nella prossima legge di bilancio " il taglio al cuneo fiscale 2024 sul lavoro e l'attuazione della prima fase della riforma fiscale ".

Il documento domanda anche " iniziative a sostegno delle famiglie, con particolare riguardo a quelle numerose, e della genitorialità, volte anche alla conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari ". Il terzo punto del documento sono le " risorse per proseguire con il percorso avviato di rinnovo dei contratti del pubblico impiego, con particolare riferimento al comparto sanitario ". Infine, l'ultimo impegno incluso nella risoluzione è quello di " considerare collegato alla manovra di finanza pubblica, oltre a quelli già indicati nel documento " il " disegno di legge per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese ".

Il commento di Giorgetti