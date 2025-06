Nel circolo Arci il laboratorio per bimbi di 6 anni in vista del Pride: "L'hanno chiesto le mamme"

Ascolta ora 00:00 00:00

Giugno è il mese dei Pride e da nord a sud si moltiplicano le iniziative in tal senso. Sabato 21 giugno è in programma il Toscana Pride a Prato ma, nel mentre, nella regione guidata da Eugenio Giani ha organizzato una serie di iniziative correlate come quella prevista per sabato 14 giugno a Pontedera presso il Circolo Arci "Il Botteghino". L'evento è stato realizzato anche con il contributo della Regione Toscana e del Comune di Pontedera e si chiama "Aspettando il Pride". Ma in cosa consiste questa iniziativa?

Lo chiamano " pomeriggio di preparazione e confronto " e pare non sia altro che una riunione per parlare dei principi e dei fondamenti nel Pride e della cultura gender. Non ci sarebbe nulla di male, se non che nel volantino di presentazione sono stati inseriti anche " laboratori per bambini (ovviamente con l'ultima lettera sostituita da un tre speculare in nome dell'inclusione, ndr) a cura di Arciragazzi ". Il laboratorio è aperto ai bambini a partire dai 6 anni e non viene specificato a cosa sarà orientato ma in un bandino presente nel manifesto questo viene definito come un " incontro per tutti: genitori e bambini ". Pare che durante il laboratorio dell'Arciragazzi i bambini verranno coinvolti nella decorazione dele t-shirt che verranno poi indossate durante il pride.

Il sottosegretario all'istruzione, Rossano Sasso, che ha diffuso la locandina sui suoi profili social, è rivolto a "qualcuno di sinistra" per avere delucidazioni in merito: " magari il Presidente della Regione Toscana visto che patrocina l'evento, potrebbe spiegarmi cosa sono i 'bambin3'? ". E poi ha aggiunto: " Dei 'cerchi di confronto' per "adult3" francamente me ne infischio, ma cosa fanno in un "laboratorio" dell'arcigay dei bimbi di 6 anni? E le mamme ed i papà di questi figlioli? ". Spero, ha concluso Sasso, " che il Toscana Pride ed il resto dei gay pride non si trasformino, come spesso accade, in sfilate di carnevale ricche di atti osceni in luogo pubblico ". Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega, ha aggiunto: " Parliamo di bambini di 6 anni che, con la scusa di disegnare e colorare magliette per il Pride, verranno precocemente esposti a temi e concetti controversi su sessualità, identità di genere e orientamento sessuale: è semplicemente inaccettabile ".