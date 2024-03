“Neonazista nell’animo”. E Meloni querela Canfora

“Neonazista nell’animo” . È questa l'espressione incriminata per la quale il premier Giorgia Meloni ha deciso di querelare lo storico Luciano Canfora.

La vicenda risale al 12 aprile 2022 quando, nel corso di un incontro sul conflitto in Ucraina tenutosi nel liceo Fermi di Bari, Luciano Canfora, parlando della Meloni, disse: “Siccome è una neonazista nell’animo si è subito schierata con i neonazisti ucraini, è diventata una statista molto importante ed è tutta contenta, naturalmente, di questo ruolo”. Già all'epoca, il premier aveva promesso: "Una querela non gliela toglie nessuno" e così è stato. Per la Meloni, quelle erano "parole inaccettabili" soprattutto perché "pronunciate da una persona che si dovrebbe occupare di cultura e formazione e che invece finisce a fare becera propaganda a giovani studenti”. Il prossimo 16 aprile si terrà l'udienza preliminare e il professor Canfora sarà difeso dall’avvocato Michele Laforgia, mentre il premier ha nominato come suo legale il sottosegretario Andrea Del Mastro.