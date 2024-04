“Nessun allarme democratico”. Mentana smonta le fake della sinistra su Tele Meloni

Comunicati di fuoco in diretta, pacchetto di scioperi in arrivo e la continua sensazione, più o meno velata, di una nuova occupazione della Rai magistralmente guidata dall’esecutivo di centrodestra. Questa, a grandi linee, sembra essere la narrazione creata ad hoc dalla sinistra in chiave anti-Meloni: un mix “perfetto” di notizie vere, verosimili e palesemente fake che hanno l’obiettivo più o meno dichiarato di mettere in cattiva luce l’operato comunicativo del governo di centrodestra. A smontare questo minestrone in salsa giallorossa ci pensa, con dovizia di particolari il direttore del tg La7, Enrico Mentana.

Intervistato da La Stampa, la personalità forse più esperta nel campo del rapporto tra televisioni e partiti riesce a mettere in fila tutti i paradossi della gauche nostrana. A partire, ovviamente, dal presunto pericolo autoritario in Italia. “Non vedo alcun allarme democratico” , sentenzia Mentana senza tanti giri di parole. L’esatto opposto di quanto potrebbe far pensare lo stato di agitazione che sta vivendo la Rai tra comunicati aspri e scioperi dietro l’angolo. Solo nella giornata di ieri, un pacchetto di cinque giorni di sciopero è stato proclamato a larghissima maggioranza (otto voti contrari e un astenuto) dall’assemblea dei Cdr e dei fiduciari della Rai. Che contesta, spiega una nota, "la volontà di trasformare il servizio pubblico nel megafono dei partiti” . Senza dimenticare il comunicato diffuso dall’Usigrai, uno dei sindacati dei giornalisti della Rai, in cui si criticava molto duramente il nuovo funzionamento della cosiddetta “par condicio”, cioè l’insieme di regole che garantisce la parità di accesso a determinati spazi nei mezzi di informazione ai vari partiti politici.