"Zero tolleranza". La linea della Lega dopo l'aggressione delle borseggiatrici rom

Milano è diventata terra di nessuno, dove i cittadini per bene devono aver paura ad uscire di causa. Aggressioni sessuali, scippi, rapine e ogni genere di reato sono diventati quotidiani nella città amministrata da Beppe Sala, che si gira dall'altra pare e sembra disinteressato alla pericolosa china presa dalla città che amministra. Il sindaco di Milano si preoccupa delle registrazioni dei figli delle coppie monogenitoriali e non delle denunce di chi quotidianamente deve sottostare alle vessazioni delle borseggiatrici in metro, alle molestie e al disagio di essere costretto a passare tra schiere di spacciatori.

L'ultimo in ordine di tempo a denunciare pubblicamente un'aggressione è stato Matthia Pezzoni, presidente del Comitato sicurezza, che da anni è impegnato in una battaglia per la legalità nel capoluogo lombardo. Anche ieri, mentre si trovava sulla metro, ha fatto quello che sempre fa: ha preso il telefono per registrare e avvisare gli altri passeggeri della presenza delle borseggiatrici. Pezzoni è stato aggredito a pugni dai rinforzi chiamati da una delle malviventi, che insieme agli altri riesce a far perdere le sue tracce. L'aggressione si è consumata nella stazione Duomo, in pieno centro, in un weekend particolare per la città, nel pieno degli eventi del Salone del Mobile, che ha richiamato a Milano decine di migliaia di persone.

" Ormai l'emergenza borseggiatrici è sempre più evidente nel totale disinteresse del sindaco e della sua giunta. Chi segnala chi delinque rischia, come in questo caso, aggressioni ma per la sinistra sono loro i colpevoli che non devono riprendere ed evidenziare scippi e furti ", ha dichiarato Silvia Sardone, eurodeputata e commissario cittadino della Lega a Milano. Il riferimento è al consigliere del Pd, Monica Romano, che poche settimana fa si era cimentata in una filippica in difesa della privacy delle borseggiatrici. " Per fortuna il governo sta lavorando ad una legge per riportare legalità e stroncare questo fenomeno. La sinistra invece vuole continuare a garantire impunità a questi personaggi e vuole censurare i continui furti. Per loro l'insicurezza diffusa va nascosta ", ha proseguito Sardone, che poi si è rivolta alla giunta di Palazzo Marino: " Quando si sveglierà il Comune per cercare di arginare questo fenomeno, garantendo sicurezza ai pendolari, agli anziani e ai turisti? ".