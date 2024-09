Marina Berlusconi: "Nessuna trama contro Meloni e Tajani"

Ascolta ora 00:00 00:00

Rispetto e amore per la verità: è quanto chiede esplicitamente Marina Berlusconi a Repubblica nella lettera inviata al direttore Molinari dopo che questa mattina il quotidiano romano aveva pubblicato alcuni retroscena che vedevano l'imprenditrice essere "regista" di trame contro Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Tutte ricostruzioni pienamente smentite dalla figlia primogenita del Cavaliere, la quale bolla come fake news gli articoli comparsi oggi che la riguardano direttamente. " So bene che arginare il fiume delle voci e delle indiscrezioni è pratica molto difficile, se non impossibile - scrive la presidente di Fininvest nel respingere al mittente per filo e per segno i rumor riportati - ma io non posso continuare a tollerare presunte ricostruzioni che non hanno il minimo contatto con la realtà ".

Nessuna "disistima" da parte della famiglia Berlusconi nei confronti della presidente del Consiglio né "scontentezza" per l'operato del ministro degli Esteri alla guida di Forza Italia, " quando in entrambi i casi è vero esattamente il contrario ", garantisce. Secondo Marina Berlusconi, Repubblica descrive " perfino pensieri e progetti che non ho, né ho mai avuto. Arriva addirittura a deformare il contenuto di incontri che fanno parte del mio ruolo e del mio lavoro, trasformandoli in assurde riunioni carbonare che nasconderebbero trame politiche da fantascienza ", prosegue.

La dirigente d'azienda definisce definisce, in maniera sarcastica, " tutto molto affascinante, lo ammetto: quasi intrigante ". Ma, allo stesso tempo, è anche " distante ventimila leghe dalla verità. Già, la verità… In un'epoca di fake news e di chiacchiere incontrollabili, conta ancora qualcosa? ", è la domanda retorica che accompagna il ragionamento messo nero su bianco da Berlusconi. Ed è questo il vero motivo per il quale da deciso di scrivere al direttore responsabile del quotidiano: " Per rispetto del lavoro che fate e per rispetto del suo giornale. Ancor prima, però, per rispetto e per amor di verità ".

Proprio su quest'ultimo elemento, Marina Berlusconi vuole essere categorica: " Continuo a pensare che la realtà dei fatti conservi un valore. E che i 'retroscena' possano avere un senso soltanto quando e se, da dietro il palcoscenico, descrivono una scena reale - conclude -. Non un teatro, anzi un teatrino, che non c'è ".

Insomma, per l'ennesima volta la famiglia dello storico leader del centrodestra, nonché quattro volte presidente del Consiglio, non vuole dare adito a tutte quelle voci che vorrebbero definire uno "scontro" tra un pezzo di Forza Italia contro il proprio leader di partito né contro l'attuale capo di governo, alleato leale di questa maggioranza.