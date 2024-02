"Nessuno sgombero". Askatasuna smentisce il Comune di Torino: "Falso in atto pubblico"

Il 15 febbraio, dal Comune di Torino è stato fatto sapere che il centro sociale Askatasuna ha abbandonato lo stabile di viale Regina Margherita dopo quasi 30 anni di occupazione abusiva continuata. Lo stesso giorno, infatti, è stato compilato il verbale di consegna dell'immobile. Il tutto per procedere con la riqualificazione dopo l'inserimento dell'edificio del centro sociale nell'elenco dei beni comuni di Torino. Si potrebbe dire un escamotage, portato a termine in fretta e furia senza render conto a nessuno, per evitare lo sgombero forzoso di Askatasuna. Comprensibile il malumore dei sindacati di polizia, che vedono così legittimare il covo dei violenti per eccellenza, dei fautori della maggior parte dei disordini a Torino e in Val di Susa per il no Tav, dei registi delle violenze contro le forze dell'ordine. Ma l'annuncio del Comune di essere tornato in possesso dello stabile è stato smentito dallo stesso centro sociale.

" Nessuno sgombero, nessun abbandono, l’Askatasuna è sempre lì dov’era fino a ieri, in corso Regina Margherita 47, dove siamo da quasi 30 anni. Sì, le attività consuete dello spazio avranno qualche temporanea modifica per poi aprirsi al quartiere ancora di più, speriamo con qualche piccolo restyling, ma non verrà meno la nostra presenza ", scrivono gli stessi. Un proclama chiaro che stabilisce la non intenzione di lasciare la struttura. Quindi, cosa dirà ora il Comune? " Sui giornali in questi giorni e in queste settimane ne abbiamo lette e sentite di ogni, vogliamo rispondere così: state sereni, siamo ancora qua ", ribadiscono dal centro sociale, mandando anche un messaggio a quanti li hanno accusati di essersi venduti.