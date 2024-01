"È un bene comune". A Torino la giunta rossa legalizza il centro sociale Askatasuna

Quando l'ideologia surclassa il bene comune non è mai una buona notizia e a Torino, purtroppo, la sinistra che siede in Consiglio comunale sta premiando il centro sociale Askatasuna. Noto per le violenze di piazza e nei cantieri No Tav, rischia di essere legalizzato dalla giunta del sindaco Stefano Lo Russo. La strada che la maggioranza rossa in Consiglio comunale vuole intraprendere è quella tracciata dall'ex sindaco Chiara Appennino con il "Regolamento dei beni comuni", approvato nel 2019. L'obiettivo dichiarato è quello di trasformarlo in un "presidio antifascista", inserendolo nella lista di quegli immobili e beni che vengono considerati un valore collettivo per la città, che possono migliorare la vita di tutti. Certo, fa riflettere che gli esponenti della giunta si espongano in questo modo, addirittura con "incarichi" di questa levatura, nei confronti di un centro sociale che ha fatto della violenza la sua cifra stilistica.

Le azioni eversive del centro sociale torinese sono ben note, al punto che la Corte di Cassazione, lo scorso dicembre in relazione a uno dei processi che vede imputati esponenti di Askatasuna, ha parlato di propositi di “ lotta armata ” da parte di questi soggetti. Propositi che sono stati portati avanti attraverso la “ preordinata provocazione di contrasti con le forze dell’ordine ”. E non è certo un segreto che questo sia il centro sociale più violento di Torino, se non uno dei più violenti d'Italia. Eppure, quello del Comune sembra un tentativo di istituzionalizzazione quasi a orologeria, che arriva a seguito del controllo effettuato a dicembre da parte della Digos, con Vigili del fuoco e Asl, su disposizione della procura. Il risultato era stato la rilevazione di carenti condizioni igienico-sanitarie, mancate autorizzazioni per le attività svolte, tra le quali anche la somministrazione di cibi e bevande.