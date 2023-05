"No ai fascisti". Lollobrigida attaccato in chiesa dagli eco-vandali

Nuovo blitz alla ricerca di un minimo di visibilità per gli eco-vandali, questa volta nel mirino è finito il ministro Francesco Lollobrigida. Un gruppetto di attivisti di Fridays for Future martedì pomeriggio ha fatto irruzione all'interno della chiesa dei Santi Marcellino e Festo, nel centro storico di Napoli, dove si è tenuta la seconda giornata del Festival dello Sviluppo Sostenibile organizzato da Asvis. Gli integralisti dell’ambientalisti hanno interrotto l’intervento video-registrato del titolare dell’Agricoltura, attaccando ovviamente il governo e invocando interventi concreti per salvaguardare il pianeta.

"Scusateci se interveniamo durante l'intervento del ministro Lollobrigida ma riteniamo inaccettabile che i fascisti possano esprimersi all'interno di un luogo della formazione” , le parole di un attivista: “Riteniamo inaccettabile che all'interno dei luoghi della formazione possano parlare personaggi come Francesco Lollobrigida che parla di sostituzione etnica" . I gretini hanno poi esposto uno striscione all’interno della chiesa, sempre per attaccare il ministro in quota Fratelli d’Italia: “A chi volete darla a bere, sostituzione etica del sistema agroalimentare ”.

Gli attivisti di FFF hanno poi rivendicato l’ennesimo gesto plateale sui social, rincarando la dose. Gli eco-vandali si sono detti stanchi del greenwashing e di “ leggere parole come futuro e sostenibile a fianco a sponsor come Unicredit” : secondo loro la transizione ecologica non si farà a braccetto con “chi finanzia la devastazione e l’avvelenamento del pianeta” . Non manca anche in questo caso un riferimento all’antifascismo messo lì a casaccio e accompagnato dal sostegno all’antirazzismo e all’antisessismo. Delirio allo stato puro.