"No Salvini Day", la minaccia dei collettivi: "O si annulla l'evento col ministro o blocchiamo tutto"

Quanto accaduto a Livorno nella serata di ieri è gravissimo durante gli incontri elettorali per Forza Italia e Lega. " C'è gente che voleva partecipare all'incontro e si è presa uova, sputi, calci. Non mi è mai capitata una cosa del genere. Ci sono Giorgetti e la Locatelli che stanno girando in auto da un po', la macchina di Valditara è stata presa a calci ", ha denunciato Matteo Salvini non senza grande amarezza. " Questi sono dei disgustosi fascisti rossi ", ha aggiunto il vicepremier. Anche Giorgia Meloni è intervenuta su quanto accaduto lanciando un avvertimento " a chi ha pensato di fomentare la piazza: attenzione perché poi le cose sfuggono di mano ".

L'allarme lanciato da Meloni ha i suoi fondamenti, perché basta guardare la manifestazione che stanno organizzando a Rimini per domani per capire che la situazione sta effettivamente prendendo una deriva pericolosa. Il gruppo Osa, che assieme a Cambiare Rotta è tra gli agitatori delle piazze, delle scuole e delle università, ha lanciato il "No Salvini Day" per il 9 ottobre a Rimini, quando il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture sarà ospite all'assemblea dei balneari. " Fuori il ministro di genocidio e precettazioni da Rimini: blocchiamo tutto" , è il grido di battaglia lanciato dal gruppo comunista.

" Non possiamo accettare che Matteo Salvini, il ministro dei trasporti dati alla mano più incompetente della storia del nostro paese, che ha dato degli 'imbecilli' a noi studenti e ai lavoratori in sciopero 'per fare il weekend lungo', ministro del tentativo di precettazione dello sciopero e attacco all’USB, e il più sionista tra i ministri del governo Meloni che ha addirittura da poco 'vinto' il premio 'amico di Israele 2025' per le sue posizioni oltranziste pro-genocidio, macchi la nostra città medaglia d’oro alla resistenza con la sua presenza ", si legge nella chiamata alla piazza. I termini utilizzati sono suggestivi, cercano di far colpo con argomenti che abbracciano la storia della città ma che nulla hanno a che vedere con il conflitto arabo-israeliano.

Ma tanto basta a questo gruppo che nei suoi messaggi arriva perfino a minacciare l'organizzazione, l'amministrazione e lo stesso ministro: " Non accettiamo che chi ha le mani sporche del sangue del genocidio a Gaza faccia la sua passerella indisturbato, chiediamo l’immediato annullamento dell’evento a cui parteciperà o siamo pronti a ribloccare la città seguendo l’esempio dei portuali di Genova ". Va sottolineato che l'età media degli iscritti e dei simpatizzandi di Osa è 14/16 anni: si tratta degli studenti medi dalla prima superiore a, raramente, la quinta superiore, che vedono in questo gruppo l'occasione per saltare ore di lezione e fare un po' di caos nelle scuole utilizzando i pretesti che man mano fanno più clamore.

Hanno iniziato con, rapidamente dimenticato perché la Palestina ha un'eco mediatica maggiore. Chissà quale sarà il prossimo argomento utile per occupazioni e manifestazioni di piazza, una volta che la questione palestinese, come sembra, verrà chiusa con l'accordo tra Hamas e Israele.