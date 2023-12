"No a ulteriori vincoli". Giorgetti boccia il "nuovo" Patto di Stabilità

No a nuove regole stringenti che complicano il Patto di Stabilità. A ribadire il concetto è il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in audizione in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato riunite a Montecitorio. Secondo l'esponente di governi la previsione di ulteriori vincoli rispetto a quanto proposto dalla Commissione " potrebbe portare a un esito non pienamente conforme agli obiettivi della riforma così come delineati a partire dalla Comunicazione della Commissione stessa ". Quegli obiettivi originari erano caratterizzati da semplicità e da un maggiore equilibrio per la crescita economica, la promozione della transizione ecologica e digitale e la sostenibilità del debito pubblico.

Giorgetti: "Disposti a una soluzione"

" Il governo è disposto a ricercare una soluzione, ma la stessa non deve tradursi in un sistema eccessivamente complesso e potenzialmente contraddittorio. L'Italia - assicurato Giorgetti - intende ridurre il debito in maniera realistica, graduale e sostenibile nel tempo, in un assetto che protegga e incentivi gli investimenti. Conclusivamente ritengo che le regole fiscali e di bilancio non siano il fine ma il mezzo. Saremo coerenti con questo approccio ". Non bisogna inoltre trascurare di ricordare " che le esigenze di consolidamento dovrebbero essere compatibili con l'intento di favorire una crescita sostenibile e duratura dell'economia, che potrebbe essere ostacolata da vincoli eccessivi e regole troppo stringenti ". Giorgetti ha anche ricordato che la procedura di adozione di queste proposte da parte del Consiglio Ue per la riforma del Patto di Stabilità " richiede l'unanimità per quanto riguarda il braccio correttivo e una maggioranza qualificata per quello preventivo. Non potendosi tuttavia immaginare la revisione dell'uno senza quella dell'altro - aggiunge - è di fatto richiesta l'unanimità tra gli Stati membri ".

