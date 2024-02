"Non condanna il rogo del manichino della Meloni". FdI chiede le dimissioni dell'assessore

Continua a tenere banco il caso del manichino di Giorgia Meloni bruciato dagli antagonisti in piazza a Roma durante la commemorazione di Valerio Verbano, ucciso dai militanti di estrema destra nel 1980. A quel corteo era presente anche Luca Blasi, assessore alle Politiche culturali e diritto all'abitare del III Municipio di Roma, che in un post successivo a quell'evento, senza far riferimento all'accaduto, non solo non si è dissociato, nemmeno dopo il monito di Sergio Mattarella, ma si è detto grato per la presenza di chi ha partecipato. Esponente dei centri sociali molto noto negli ambienti romani, Blasi a distanza di giorni non ha mai rettificato e non si è mai dissociato da quanto accaduto a quella manifestazione. E ora dall'opposizione del Municipio, e non solo, chiedono conto.

Una rappresentanza di dirigenti e militanti di FdI ha partecipato quest'oggi al Consiglio del Municipio III durante il quale è stata presentata una mozione per chiedere il ritiro delle deleghe all'assessore " per non aver preso le distanze ". Così fanno sapere in una nota i consiglieri i consiglieri capitolini di Fratelli d'Italia Francesca Barbaro, Stefano Erbaggi, Maria Cristina Masi, Rachele Mussolini, Giovanni Quarzo e Federico Rocca e i deputati di FdI Francesco Filini e Marco Perissa. " Riteniamo inaccettabile che un rappresentante delle istituzioni non abbia avuto neanche il coraggio di condannare il gesto. Evidentemente perché lo condivide? Purtroppo la maggioranza di centrosinistra ha votato contro, nonostante i ripetuti appelli del consigliere Giordana Petrella che ha dichiarato in Aula: 'Sono pronta a stracciare la mozione adesso se l'assessore Blasi prende le distanze' ".