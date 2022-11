"Non fare il cogl....". Volano gli stracci tra Candiani e Migliore

Sulla " coperta corta " sono volati stracci. Sempre di panni dialettici si parla. Stamani in tv è divampata un'accesa lite tra il deputato leghista Stefano Candiani e l'ex collega di Italia Viva, Gennaro Migliore: su La7 si stava discutendo della politica economica del governo Meloni ed è bastata una dichiarazione affilata dell'esponente renziano per far infuriare il parlamentare del Carroccio. Così, dal confronto già di per sé serratissimo, i due interlocutori sono passati agli insulti, al punto da costringere la conduttrice a intervenire.

Candiani-Migliore, la rissa in tv

Riprendendo un'espressione utilizzata dal deputato leghista per indicare la limitatezza delle coperture economiche, era stato Gennaro Migliore a sferrare la prima stoccata. " Sono già arrivati alla coperta corta... ", aveva commentato l'esponente di Italia Viva, punzecchiando Candiani e la maggioranza di governo. Quest'ultimo, in tutta risposta, ha perso d'improvviso la pazienza. " Migliore, non fare il cogli*ne, la coperta era corta anche prima! ", ha strillato il parlamentare leghista, spiegando all'interlocutore che la situazione economica non è stata determinata dall'esecutivo in carica da poco più di un mese.

"Sei maleducato", "È ignobile"

A quel punto gli equilibri già precari del dibattito sono saltati completamente. " Come ti permetti, Candiani? Non sai cosa dire e attacchi con l'insulto. Ti devi scusare adesso! Sei un maleducato e non sai cosa stai facendo. State mettendo sottosopra un Paese, siccome non hai risposte pensi di insultare il tuo interlocutore ", ha strillato Migliore, ingaggiando un botta e risposta a distanza con il parlamentare varesino. " Ma vergognati. Provocare su queste cose è veramente ignobile ", ha infatti ribattuto quest'ultimo, accusando il renziano di aver montato una polemica pretestuosa. Ormai inviperito, il leghista ha anche replicato alla conduttrice Myrta Merlino che lo invitava a moderare il linguaggio. " Allora le chiedo la cortesia di moderare anche la discussione, perché arrivare a queste provocazioni è veramente ignobile ".