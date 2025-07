"Non fare la fenomena". Scontro di fuoco tra Borghi e Boldrini: i social gelano la dem

Tra lo scacchiere internazionale sempre più complicato e il dibattito interno sul riarmo, lo scontro di fuoco tra l’ex-presidente della Camera, Laura Boldrini, e Claudio Borghi, senatore della Lega, rappresenta uno spaccato perfetto della politica nostra. Con il secondo che, incalzato da Bianca Berlinguer, fulmina la Boldrini e i social che, come al solito, fanno la loro parte.

A iniziare il diverbio è proprio l'esponente del Pd. “Aumentare la spesa cosa significa? Togliere fondi alle pensioni, la Lega è d’accordo? Alla sanità? Sarebbe scandaloso, alla scuola? Oppure si devono mettere nuove tasse? È insostenibile tutto ciò. Bisogna anche contestarlo Trump. Perché Sanchez è stato lasciato solo? Perché Meloni non si è spesa per gli interessi degli italiani e delle italiane? Semplicemente a dirgli no, a dirgli 'mi dispiace presidente, ma non si può fare'. Io temo, la mia opinione, che abbia prevalso l'affiliazione politica per non dispiacere l'alleato, ma ai danni degli italiani e delle italiane”, accusa senza freni la Boldrini.

Una ricostruzione demolita da Borghi: “I programmi della Nato sono sempre stati disattesi. Se davanti a queste spese per il riarmo si riesce a cambiare il patto di stabilità io penso che sia utile per tutti. Contrastare Trump per avere dazi doppi non mi sembra la strada. Nel 2020, ad esempio, il vino francese era stato daziato, quello italiano no. Lui può fare quello che vuole”.

Su X piovono critiche, ma ce n’è una che rappresenta a pieno il pensiero dell’esecutivo:

“Al governo c'è la Meloni e chi è andato a votare l'ha eletta anche per questo .... quindi non fare la fenomena che quando eri tu al governo (senza che nessuno ti avesse eletto) non penso che tu sia stata così brava”.