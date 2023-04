"Non permetteremo a nessuno...". Schlein parte all'assalto del 25 aprile

L'esperienza da segretaria del Partito Democratico non è partita nel migliore dei modi di Elly Schlein. Dopo qualche timido rialzo nei sondaggi, la politica di Lugano ha dovuto fare i conti con una battuta d'arresto e molti temi hanno acuito le tensioni all'interno del partito. Per tentare di dare una svolta al suo percorso, ecco il solito e immarcescibile assalto al 25 aprile.

A dieci giorni dalla festa della Liberazione, l'ex braccio destro di Bonaccini ha già tirato fuori le solite teorie della sinistra: "Alla vigilia del 25 aprile lo dico a questo Governo, non permetteremo a nessuno di riscrivere la storia antifascista di questo Paese" . Protagonista a Siena per un'iniziativa elettorale a sostegno della candidata a sindaco Anna Ferretti, la Schlein ha aggiunto: "Lo faccio con un pensiero commosso ai nostri nonni che in questa terra con le nostre nonne hanno fatto una vera resistenza al fascismo, alla privazione della libertà, alla privazione di futuro che quel passato purtroppo ha causato e che qualcuno oggi cerca di rispolverare facendo negazionismo di quello che è accaduto".

L'attacco al governo

Tra i pochi punti del progetto del Partito Democratico, l'antifascismo viene considerato un'esclusiva della sinistra con la solita sicumera. Ma la Schlein non si è soffermata solo sul 25 aprile: nel corso del suo intervento in terra senese, la trentasettenne non ha risparmiato attacchi al governo Meloni. Tema del giorno è la stretta sui migranti, la Schlein ha sposato la linea Casarini: "È una vergogna che vogliano cancellare la protezione speciale, ci avevano già provato e si era espressa anche la Corte costituzionale, sui decreti Salvini. Vogliono riportarci là".