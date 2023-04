Meloni conferma la stretta sui migranti: "Stop alla protezione speciale"

" Io ho come obiettivo l'eliminazione della protezione speciale ". Con queste parole chiarissime Giorgia Meloni conferma l'intenzione di tirare dritto e, forte della compattezza tra i partiti di maggioranza, di procedere nella direzione di una stretta sui migranti. Dunque Il presidente del Consiglio ha ribadito la linea del governo: il dispositivo crea condizioni attrattive e pertanto si punta a eliminarlo in occasione della conversione del decreto migranti.

Lo stop alla protezione speciale

Meloni, intervenuta a margine della visita alla scuola italiana Galileo Galilei di Addis Abeba, ha fatto notare che la protezione speciale rappresenta " una protezione ulteriore rispetto a quello che accade nel resto d'Europa ". A tal proposito ha citato la proposta a cui sta lavorando la maggioranza e ha auspicato che il testo venga approvato, visto che si tratta di un fronte su cui la coalizione ha dimostrato unità di intenti.

" Non è un tema sul quale ci sono divergenze ", ha garantito il capo del governo. Ha riconosciuto che trattandosi di una materia complessa è normale che nel corso del lavoro parlamentare possano uscire diversi emendamenti, ma al tempo stesso ha assicurato che " sugli obiettivi che ci diamo siamo tutti concordi ". Al termine di un'interlocuzione con Matteo Salvini è stato deciso di far lavorare i gruppi parlamentari confermando che " non c'è divergenza sostanziale, c'è la volontà di lavorare insieme ".

La missione in Etiopia

Per Giorgia Meloni il bilancio della missione in Etiopia " è ottimo, molto proficuo, molto concreto ". Tra le altre cose ha sottolineato che il sostegno alla formazione e al benessere in questi Paesi è un passo imprescindibile per contrastare l'immigrazione irregolare: " È un messaggio verso queste Nazioni a cui, se ci aiutano a combattere i trafficanti, noi diamo segnali non solo in termini di flussi regolari ma anche di formazione ".

Meloni si è detta ottimista sul contributo dell'Italia per quanto riguarda la stabilità della Nazione in questione, ribadendo che verso il nostro Paese ci sono grandi aspettative per l'importante ruolo ricoperto: " C'è grande voglia d'Italia, di attenzione per la nostra capacità di cooperare in modo non predatorio, di lasciare qui qualcosa ".

L'unione del centrodestra

Il presidente del Consiglio si è espresso anche sull'unità che può vantare il centrodestra rispetto agli altri partiti che compongono le opposizioni. A suo giudizio le pluralità all'interno della coalizione sono " un fatto di arricchimento piuttosto che un problema ". Quanto all'ipotesi di un partito unico di centrodestra, Meloni ha rimarcato che la priorità è la compattezza che non dovrà mai venir meno durante l'esperienza dell'esecutivo.

" Il punto è la volontà di camminare insieme e io oggi quella volontà la vedo. Ma poi se, ferma restando quella volontà, ci sono anche sfumature diverse, questo sicuramente oggi è più facile farlo con i partiti. Poi quello che può succedere domani nessuno è in grado di dirlo ", ha dichiarato.

