Il Cav sprona i suoi: "Avanti col lavoro, non vedo l'ora di tornare in campo"

Come ha detto Fedele Confalonieri uscendo dall'ospedale dopo aver fatto visita a Silvio Berlusconi, il Cavaliere " sta meglio di prima ". Le condizioni dell'ex premier sono monitorate dall'equipe dell'ospedale San Raffaele guidata dal professor Alberto Zangrillo e anche l'umore del presidente di Forza Italia sembra essere alto. Per quanto le visite in reparto siano permesse solamente ai familiari, che ogni giorno lo vanno a trovare, e a pochi amici stretti, essendo Berlusconi ricoverato in terapia intensiva, il numero uno degli azzurri mantiene costanti contatti telefonici con i vertici del partito. Ai suoi, a quanto apprende l'Adnkronos da fonti azzurre, il Cav avrebbe ripetuto: " Non vedo l'ora di tornare in campo ".

Berlusconi non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro e dagli stessi ambienti di Forza Italia si respinge con forza l'idea che siano in procinto di iniziare i lavori per un congresso. Lo dimostra anche il fatto che, come viene riferito dall'Adnkronos, a chi ha avuto modo di sentirlo avrebbe chiesto di andare avanti con il lavoro, sia sul fronte degli impegni da rispettare al governo sia per quanto riguarda la riorganizzazione del partito. Il Cavaliere tiene al lavoro su entrambi i fronti e non vuole che i suoi allentino la presa. La riorganizzazione del partito è iniziata appena poche settimane fa con la nuova tornata di nomine e Berlusconi vuole che si prosegua su quella strada da lui stesso tracciata. Diverse fonti parlano di un Berlusconi in ripresa, con tanta voglia di tornare a casa a mettersi alle spalle questo pit-stop.